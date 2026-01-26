Santiago Arias no quiere que su carrera baje de nivel a sus 34 años de edad, pues luego de un buen paso por el Bahía de Brasil, el colombiano quedó como agente libre y tenía algunas opciones en el fútbol profesional colombiano, específicamente con Atlético Nacional.

Sin embargo, su idea era seguir en el exterior para tener más posibilidades de ir al Mundial y así lo consiguió, ya que ahora firmó un contrato con un equipo grande de Argentina.

Dónde jugará Santiago Arias

En la mañana de este lunes, 26 de enero, se confirmó que el lateral colombiano jugará con Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes de Argentina, en el que espera tener ritmo de competencia para hacer parte de la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial.

Así lo anunció el equipo de Buenos Aires:

Así, luego de su paso por Brasil, el lateral derecho firmó contrato hasta diciembre de 2027, lo que demuestra que está en un gran nivel futbolístico y que incluso, con lo que mostró en los últimos amistosos, podría ser titular en Colombia por encima de Daniel Muñoz.

Más allá de eso, este es el noveno club de Arias en su carrera, el tercero en Sudamérica, recordando que antes estuvo en La Equidad de Colombia y Bahía de Brasil.

Cuándo debuta Santiago Arias con Independiente

Si está en buena condición física, Santiago Arias podría debutar este martes, 27 de enero, frente a Newell’s Old Boys por la segunda fecha de la Liga Argentina, que será a partir de las 8:15 de la noche, hora colombiana.

En la primera jornada, Independiente empató 1-1 con Estudiantes de La Plata con gol de Luciano Cabral.

