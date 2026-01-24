Bayern Múnich perdió 1-2 contra Ausburgo de local en Bundesliga con Luis Díaz durante todo el partido de la fecha 18, por lo que acabó entre los duros señalamientos por una derrota más que inesperada.

“¡Los perdedores del Bayern recibieron la calificación de 5 en nueve ocasiones!”, tituló Bild, en el reflejo de la actuación que tuvo el colombiano, presente durante todo el partido.

A diferencia de otras jornadas, el guajiro no tuvo una actuación destacada y pasó desapercibido frente a su público en el Allianz Arena de Múnich, que vio la sorpresa de la remontada en contra en casa.

Lo peor de todo fue la manera en la que se presentó la derrota, ya que el equipo bávaro se puso arriba al minuto 23 con tanto del lateral Hiroki Ito, pero la inesperada remontada llegó en pocos minutos.

Arturo Chaves anotó al minuto 30 del segundo tiempo y poco después llegó el tanto de Han Noah Massengo al minuto 36 para lograr la victoria de Ausburgo como visitante, a pesar de que no ganaba en Bundesliga desde el pasado 10 de diciembre de 2025.

“Durante 75 minutos, el equipo de Múnich no jugó bien, pero iba camino de la victoria gracias a un cabezazo de Hiroki Ito (26). Sin embargo, el partido dio un giro inesperado debido a un error del portero suplente Jonas Urbig (22) y a una mala actuación defensiva que propició el segundo gol del Augsburgo”, señaló Bild.

La nefasta calificación general coincidió con la ausencia en la titular de Manuel Neuer y Joshua Kimmich, algo que en principio fue tildado como sorpresivo y que marcó el rumbo del rendimiento.

Díaz, con más pena que gloria y sin éxito en sus intentos por desbordar, quedó lejos de las expectativas frente a un rival que en el papel no tendría que haber causado mayores problemas y menos una derrota.

¿Cuántos partidos estuvo invicto Bayern Múnich en Bundesliga?

Bundesliga perdió un invicto de 27 partidos en Bundesliga el 24 de enero de 2025, en un juego que desembocó en fuertes señalamientos contra los jugadores del tradicional equipo alemán.

Así se frenó el camino a la marca histórica de Bayern Múnich entre 2012 y 2014, cuando se alcanzaron los 53 partidos seguidos sin caer en el torneo local en una época muy exitosa para el club bávaro.

Este resultado es inevitablemente un llamado de atención para los dirigidos por el belga Vincent Kompany, especialmente por la manera en la que se presentó la derrota frente a su público.

La caída no incide en el puesto de Bayern Múnich como líder de la clasificación general en Bundesliga, donde cuenta con 50 puntos y una notable superioridad de cara al título.

Su delantero estrella, Harry Kane, tampoco tuvo un papel desequilibrante a pesar de que junto al francés Michael Olise estuvo entre los titulares contra Augsburgo.

Por ahora, al estratega Vincent Kompany le queda por ajustar el camino con la idea de no verse sorprendido más adelante por Borussia Dortmund, segundo en la tabla con 8 puntos menos y como el más peligroso en la meta por repetirse como campeón de la Bundesliga.

