Hugo Rodallega fue el futbolista más condecorado en la ceremonia de las Estrellas Águila que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, pues el delantero de Independiente Santa Fe se ganó los premios de mejor delantero, máximo goleador, mejor jugador del año y fue incluido en el 11 ideal del fútbol profesional colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Definido el campeón de la Superliga 2026: Santa Fe arrasó con Junior en El Campín)

Además, el goleador fue uno de los más solicitados por los medios de comunicación, puesto que venía de marcar uno de los goles con los que Santa Fe derrotó a Junior en la final de la Superliga, que le dio el quinto título de esta competencia a la institución ‘Cardenal’.

En medio de esas entrevistas hubo un detalle que llamó mucho la atención y fue el reloj que llevaba Rodallega, ya que se ve muy lujoso y, así mismo, bastante costoso.

Lee También

Cuál es el reloj de Hugo Rodallega

Dicho reloj se trataría de un Rolex Cosmograph Daytona, que es uno de los modelos más reconocidos e interesantes de la marca.

Tal como se puede ver en la página web oficial, dicho reloj fue sacado al mercado por primera vez en 1963, pero conforme pasan los años se le hace las actualizaciones para que no pierda relevancia.

En cuanto a su funcionamiento, viene con un calibre 4131 creado en los talleres de la marca, que permite una precisión importante en todas las mediciones. Además, una escala taquimétrica característica solo en este modelo, un bisel Cerachrom que es altamente resistente a la corrosión y raspones y mucho más.

De hecho, por todas esas características es que su valor no es nada económico, pues según la compañía, este reloj tiene un valor de 47.000 dólares, que se traduce en más de 170’600.000 pesos al momento de escribir esta nota.

(Ver también: Novelón en Santa Fe: anunciaron a jugador sin firma del contrato y negociación se cayó)

Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe

Más allá de los lujos y pertenencias de los futbolistas, lo cierto es que pueden tenerlo por el sueldo que ganan por rendir siempre al 100 %, pues Rodallega ya es considerado por muchos como ídolo indiscutible de la institución ‘Cardenal’.

Por lo pronto, luego del título y la ceremonia, el equipo se concentrará de nuevo para el siguiente encuentro de la Liga BetPlay, que será el domingo 25 de enero contra Once Caldas a partir de las 8:20 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z