Hugo Rodallega sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más mencionados actualmente, pues luego de su hazaña en la final contra Medellín, en la que se lesionó, lloró pero igual marcó el gol de la victoria, el delantero le dio la vuelta al mundo y por eso está tan contento.

De hecho, muchos ya lo meten en el grupo de ídolos de Independiente Santa Fe, ya que mostró garra, identidad y un gran compromiso con el club que lo recibió en su regreso a Colombia.

Ahora, su nivel no es nuevo, pues él siempre destacó en los equipos en los que jugó y por eso se cree que debió tener más oportunidades en la Selección Colombia, pero al final eso nunca llegó.

Desde sus inicios, Rodallega fue de los jugadores que más prometía, pues fue la gran figura del Sudamericano Sub-20 2005, incluso por encima de Lionel Messi. Sin embargo, en ese torneo hubo algún problema con José Pékerman que afectó su convocatoria años después.

Esa siempre fue la creencia, pero ahora, el delantero de Santa Fe aseguró que los que iban no eran los de mejor rendimiento, sino los que estaban cerca de ser vendidos a otro club.

Así lo mencionó el delantero en diálogo con Ricardo Arce, periodista en el Valle del Cauca:

“Yo puedo ganar dos trofeos más, botas de oro y muchas cosas con Independiente Santa Fe, pero esa espinita siempre va a estar ahí, porque yo fui un jugador de proceso: jugué dos Copa América, cuando tuve que ponerme los guantes también lo hice, representé a mi país como pude, pero siempre estuve y siempre hice goles con mis equipos, pero el no haber estado en un Mundial sí me afectó“, dijo.

Y agregó: “Hoy en día miro las listas de 2014 y 2018, que es donde yo pude estar, y hay 7, 8, 10, 12 jugadores que no estaban en mejor nivel que yo, que no me vengan con ese cuentico”.