Hugo Rodallega es el jugador sensación del momento tanto en Independiente Santa Fe como en el fútbol profesional colombiano, pues sigue consiguiendo cosas importantes que ya lo ubican en la lista de ídolos de la institución ‘Cardenal’ por los títulos que ha conseguido, tanto el de Liga en 2025 como el de Superliga en 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: [Video] Rodallega, cojeando y llorando, metió el gol de Santa Fe y pone al ‘León’ a celebrar)

Y es que en la definición de este último título, el delantero volvió a ser figura porque marcó uno de los goles en la victoria de 3-0 sobre el Junior en el Campín de Bogotá, que dejó un 4-1 en el resultado global.

Ante esto, volvió a rondar la idea de que pueda vestir la camiseta de la Selección Colombia, algo que si bien no le quita el sueño, sí lo ilusiona todavía.

Lee También

“Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección. Cuando estaba en Turquía, Brasil, siempre hice goles y me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, pero quienes deciden quienes van a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso, pero la puerta siempre estará abierta”, dijo Rodallega.

Y agregó: “Soy un soñador, sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, pero es algo que lo manejo con calma, con cautela e intento no hablar mucho del tema. Tuve la oportunidad de hablar con Lorenzo y con Amaranto, pero nunca se habló de esa posibilidad, solo se hablaba de mi buen trabajo en Santa Fe”.

Rodallega se ha ganado el respeto de los hinchas porque en las tres finales que ha disputado, en todas ha marcado goles, por lo que se planta como uno de los futbolistas más importantes de la institución de los últimos años.

(Ver también: Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga 2025-I: delantero de 39 años dio cátedra)

Por lo pronto, la competencia no es sencilla, ya que en el proceso de la Selección Colombia hay otros jugadores por delante como Rafael Santos Borré, Luis Suárez y el mismo Jhon Jáder Durán.

* Pulzo.com se escribe con Z