Luis Fernando Muriel es, din duda, una de las mejores contrataciones del fútbol profesional colombiano de los últimos años, pues ha sido un jugador bastante regular que le fue muy bien en Italia, España y Estados Unidos y por eso su aterrizaje en la Liga BetPlay llama bastante la atención.

De hecho, mucho se habló acerca de su llegada al conjunto barranquillero, como por ejemplo que utilizó a Atlético Nacional como trampolín para que lo contrataran, pero el jugador salió a aclarar todas esas situaciones.

En diálogo con Win Sports, Muriel dijo: “El presidente me llamó en un par de ocasiones, antes de la posibilidad de Junior. Se hablan muchas cosas, salen muchos temas. Decían que había usado el tema de Nacional para buscar algo acá. Eso es incorrecto”.

Y agregó: “Ellos me hicieron saber del interés que tenía, si yo quería escucharlos y conversar. Yo desde el inicio le dije al presidente que para mí, por lo que significa el mundo Junior para mí, mi familia, para nosotros, aun sin haber vestido esta camiseta, el tema Barranquilla y Junior es algo especial. Yo no alcancé a escuchar ofertas, porque le dije que estaba agradecido, porque muy respetuosamente se acercaron, intentaron convencerme, pero era muy difícil. Les dije ‘no es que esté rechazando a Nacional o diciéndole no, es algo más personal, de corazón’, y fue la respuesta que yo les dije antes de escuchar cualquier oferta de ellos”.

Por lo pronto, el jugador trabajará fuerte para retomar su mejor nivel y ayudar al Junior a conseguir los objetivos, siendo el primero la Superliga frente a Independiente Santa Fe, una llave que va 1-1 y que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá este miércoles, 21 de enero, a partir de las 7:30 de la noche.

Luego, tanto el jugador como el equipo se enfocarán en la Liga BetPlay y la participación en la Copa Libertadores, torneo al que consiguió cupo gracias a quedar campeón del segundo semestre del año pasado.

