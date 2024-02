Por: Gol Caracol

Frente a las diversas informaciones que ubicaban a Luis Fernando Muriel lejos de las toldas del Atalanta de Italia, en las últimas horas el mismo atacante colombiano ‘rompió’ el silencio y se refirió a su salida.

Con un emotivo mensaje de despedida, el ‘cafetero’ no solo confirmó su adiós al cuadro de Bérgamo, sino que también agradeció por todo lo vivido en tierras italianas y la felicidad que le compete haber vestido los colores de uno de los equipos más tradicional de dicho país.

“Queridos aficionados del Atalanta, no pude evitar saludar y agradecer antes de comenzar mi nueva aventura en América. Me hubiera gustado hacerlo en persona, pero no había tiempo para planificar una despedida porque en cuanto llegó el ‘ok’ tuve que salir para hacer las visitas médicas a mi nuevo club antes de fichar”, indicó de entrada Luis Fernando Muriel, en una publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sumado a eso, el colombiano enfatizó en que esto no es un adió, sino un hasta pronto, esperando que en un futuro próximo puedan volver a coincidir: “Encontraremos la manera de vernos pronto, cuando regrese a Italia. Tanto yo como el club lo queremos. Sin embargo, ya quería agradecerles muchísimo los 4 años y medio maravillosos que viví en Bérgamo. Siempre me apoyaron y transmitieron mucho cariño y calidez. Me sentí querido como futbolista pero también como persona. Nunca lo olvidaré”.

“Juntos vivimos emociones hermosas e inolvidables e hicimos grandes cosas en Europa e Italia junto con la familia Percassi, Gasperini y todos mis maravillosos compañeros. Bérgamo siempre quedará en mi corazón, como un segundo hogar. Gracias por todos los mensajes de cariño de estos días, espero que me sigan con simpatía también en mi nueva aventura en Orlando. Siempre los llevaré conmigo. Gracias con todo mi corazón. Los abrazo a todos. ¡¡¡Hasta pronto y vamos Atalanta!!!!”, concluyó Luis Fernando Muriel.

