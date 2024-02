Después de varios rumores que apuntaban a que el exjugador del Deportivo Cali abriría un nuevo capítulo en su carrera deportiva, esta vez en al fútbol de Estados Unidos, este jueves 8 de febrero se conoció que ya todo está acordado para que esa posibilidad finalmente se dé.

(Vea también: James Rodríguez pidió rescindir su contrato con Sao Paulo; razones son de peso)

Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, uno de los mejores informados sobre el tema de fichajes, quien en sus redes sociales mencionó que el atacante ‘cafetero’ ya firmó documentos para convertirse en nuevo jugador de Orlando City.

Según el comunicador, el equipo estadounidense pagó una cifra cercana a los 2 millones de euros al Atalanta de Italia para que dejaran salir al colombiano de forma inmediata.

🚨🟣 Luis Muriel to Orlando City, here we go! Deal completed as documents have been signed for Colombian striker to join MLS side.

Permanent transfer with immediate effect for Muriel, leaving Atalanta for fee around €2m.

Muriel will travel for medical soon. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/xBSVcroZas

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024