Luis Fernando Muriel ha sido uno de los jugadores colombianos que más ha destacado en Europa durante los últimos años, dado que pasó por equipos de España e Italia y en casi todos tuvo buenas actuaciones.

De hecho, en su último club, el Atalanta, también tuvo temporadas muy positivas, como en la 2020-2021 en la que anotó 22 goles. Sin embargo, también tuvo unas bastante negativas como la pasada y esta, en las cuales no ha anotado más de tres goles.

Por eso mismo, los hinchas y él sienten que es un ciclo terminado y que ya es hora de que salga del club, por lo que está buscando opciones tanto para el final de la temporada como para cambiar incluso desde ya, recordando que su contrato termina a mitad de 2024.

Pese a que en un momento sonó para llegar al Junior, tanto en este inicio de año como a mitad de temporada, recordando que podría llegar gratis, lo cierto es que esa posibilidad se fue diluyendo con el paso de los días y ahora su destino sí estaría más cerca, pero igual lejos de la capital del Atlántico.

Según publicó Fabrizio Romano, periodista especialista en fichajes de todas las ligas del mundo, el delantero colombiano ya avanza en detalles y está muy cerca de ser nuevo jugador del Orlando City de la MLS.

🚨🟣 Orlando City are advancing to final stages of negotiations to sign Luis Muriel from Atalanta.

Deal progressing for immediate, permanent transfer. 🇨🇴@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/t5w9R9HbZ8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024