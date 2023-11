La situación deportiva del Junior en 2023 no fue la mejor, pues pese a que las directivas hicieron un importante esfuerzo económico para traer nombres como el de Juan Fernando Quintero, por ejemplo, los resultados no han sido los esperados y por eso quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, de la Copa Colombia y en el primer semestre no se metieron a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

(Ver también: Junior ya estaría buscándole reemplazo a Arturo Reyes; hay 2 técnicos en carpeta)

Sin embargo, con la llegada de Arturo Reyes las cosas mejoraron un poco, jugadores como Carlos Bacca subieron su nivel y ahora están luchando por meterse a la final de la Liga BetPlay 2023-2.

En la temporada 2024, el conjunto de Barranquilla quiere volver a ser protagonista y por eso la familia Char, propietaria de la institución barranquillera, haría nuevamente un esfuerzo para traer a jugadores de gran nombre y nivel, como el caso de Luis Fernando Muriel, actual jugador del Atalanta de Italia.

En los últimos días, el futbolista ha subido fotos con la camiseta del Junior, ha respondido a páginas de los aficionados en las redes sociales y hoy, su hermano, que se llama Luis Muriel también, subió una foto de Luis Fernando de niño con la indumentaria del Junior, por lo que los aficionados se ilusionaron y ven posible una llegada en 2024.

Lee También

Qué se necesita para que Muriel llegue al Junior

Ahora, hay que tener algo en cuenta y es que la temporada en Europa apenas va por la mitad y Muriel es uno de los jugadores importantes del técnico Gasperini en la zona ofensiva del equipo.

Sin embargo, su contrato está hasta junio del próximo año y no hay intención de renovación, al menos por ahora, ni del jugador ni del equipo y por eso quedará como agente libre.

Eso quiere decir que Muriel sí podría llegar a la institución barranquillera, pero hasta junio del próximo año, por lo que se perdería todo el primer semestre y competiría apenas en el segundo tanto en liga como en Copa Colombia, recordando que por ahora Junior no está clasificado a ningún torneo internacional de 2024.

Si lo quisieran desde principio de año, Junior tendría que pagar la cláusula de rescisión del contrato más el valor del jugador que, según Transfermarkt, es de 5 millones de euros.

(Ver también: Dayro Moreno dejó claro en qué equipo quiere jugar el próximo año y despejó rumores)

Cómo va Luis Muriel esta temporada

Y es que el futbolista ha dado pistas de que quiere volver al fútbol colombiano porque en las últimas dos temporadas no la ha pasado bien en Europa. En esta, por ejemplo, ha jugado un total de 11 partidos y ha anotado apenas 2 goles, pero ha fallado muchas opción claras y por eso no ha tenido un protagonismo regular.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.