Dayro Moreno, el delantero del momento en el FPC, habló sobre su vinculación con el Junior de Barranquilla. Aunque la presente edición de la Liga BetPlay no ha finalizado, los equipos del rentado local ya están planeando sus primeros movimientos de fichajes para la siguiente temporada.

Junior de Barranquilla, equipo que actualmente está peleando por la estrella de fin de año, y que siempre tiene la carga encima de ser protagonista, y por eso, los jugadores de mejor nivel se vinculan a su institución.

Diversos medios de comunicación han dicho que Dayro Moreno, el segundo goleador histórico de nuestro balompié, estaría muy cerca de llegar a las filas del ‘Tiburón’, sin importar su edad.

Para los Micrófonos del VBar Caracol, el delantero aprovechó para tocar el tema: He pensado renovar con el equipo que amo y soy hincha. No he tenido conversaciones ni con Junior ni con Águilas. Estoy en conversaciones con los directivos del equipo del alma. Esperemos llegar a una conclusión bien buena”.

Del mismo modo, el delantero dejó claro que no ha tenido ningún tipo de conversación con el equipo que actualmente comanda Arturo Reyes Montero, y le sumó también que, su llegada a Águilas Doradas también es mentiras.

Por lo tanto, y con ganas de seguir defendiendo los colores del Blanco Blanco, Dayro Moreno querrá convertirse en el máximo goleador en la historia del FPC. A la fecha, 7 goles separan a Moreno de Galván Rey.

