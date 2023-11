El rentado local no ha terminado, pero esto no es impedimento para que los equipos empiecen a cautivar sus próximos fichajes. Aunque Junior de Barranquilla está en los cuadrangulares semifinales, diferentes medios de comunicación han revelado que el plan del ‘Tiburón’ es contratar un nuevo entrenador para el 2024, independientemente de lo que pase en la actual instancia, Arturo Reyes no seguirá comandando el barco. Por ende, tienen dos opciones fuertes para suplir esta necesidad.

César Farías y Alejando Restrepo son los dos entrenadores con más solicitudes del FPC de cara a la próxima temporada. El primero en mencionar es el actual entrenador de Águilas Doradas, que salvó el empate ante el Cali, hizo del equipo antioqueño el más fuerte en el todos contra todos y que lo llevó al otro nivel, sin demeritar que este equipo llevaba un par de temporadas deslumbrando a todos los seguidores del FPC. No está de más mencionar que, el entrenador venezolano está en pelea por la estrella de fin de año.

(Vea también: Dayro Moreno dejó claro en qué equipo quiere jugar el próximo año y despejó rumores)

De otra parte, Alejandro Restrepo no seguirá su camino en el Deportivo Pereira, ya que no llegó a un acuerdo con la institución. Aunque en la presente campaña no le fue del todo bien, su participación en la Copa Libertadores, y su título a finales del 2022, hace que este entrenador se gane un puesto en los mejores timoneles del balompié colombiano.

(Lea también: “Atraco”: hinchas de Junior protestaron por expulsión, en goleada que les pegó el Tolima)

En los próximos días se conocerá la decisión del Junior, que tendrá una enorme responsabilidad el próximo año, ya que su hinchada está aclamando campeonatos.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.