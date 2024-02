La versión comenzó como un rumor por declaraciones de dirigentes brasileños y fue tomando fuerza hasta que llegó la confirmación oficial del técnico del club al que el cucuteño recién había llegado hace 6 meses.

La noche de este miércoles, el técnico Carpini habló de James Rodríguez ya como historia pasada: “Nuestro periodo de convivencia fue corto, así que no tengo qué decir del deportista, del ser humano”, señaló.

Sin embargo, de lo que sí alcanzó a hablar fue de una lesión que el jugador acarreaba y que, según él, no se trató bien. Incluso dijo que la llevó de Selección Colombia y trataron de darle tratamiento, pero contribuyó a condicionar el rendimiento del jugador.

El técnico paulista subrayó que la salida se da “por decisión del propio atleta” y que no fue una determinación técnica ni del club el no contar con él.

“Técnicamente sabemos lo que representa para el fútbol, lo que representa. Entendamos los procesos, pero ahora no me compete decir nada más que no fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del mismo atleta”, sentenció.