A pesar de la intención por parte de las directivas del Sao Paulo por contar con James Rodríguez para este 2024, al parecer las intenciones del colombiano están alejadas del cuadro brasileño. Es por eso que, en torno a lo que sería su posible salida, en el conjunto brasileño desde ya piensan en el que sería su reemplazo.

Según lo reveló en las últimas horas el medio local, ‘Brasil 247’, un ex Real Madrid estaría en la mira de Sao Paulo, para suplir la ausencia del futbolista cucuteño, que no pasa sus mejores días en el equipo paulista, pues, además de que todavía no ha jugado su primer partido en el 2024, tampoco fue inscrito para disputar el campeonato estatal.

“Sao Paulo estaría interesado en fichar al argentino Ángel Di María, que juega en el Benfica, en Portugal. El campeón del Mundial 2022 sería una alternativa ante la posible salida de James Rodríguez”, indicó de entrada el portal deportivo, que dio ‘luces’ de lo que podría ser el mercado de fichajes para el cuadro ‘tricolor’, frente a la baja del colombiano.

No obstante, la presente situación contractual del ‘fideo’ retrasaría la operación, teniendo en cuenta que hay unos términos y tiempos que se deben cumplir. “El argentino tiene contrato con Benfica hasta mediados de 2024. Puede firmar un precontrato y fichar por cualquier club de forma gratuita”, complementó ‘Brasil 247’.

De todas maneras, lo que sí es cierto es que en las últimas horas habría crecido de gran manera un interés de Sao Paulo por Ángel Di María, que tiene a los hinchas del Sao Paulo ilusionados, así como lo han manifestado en redes sociales con diferentes publicaciones relacionadas al tema.

Ahora, hay una situación importante a aclarar y es que hasta la fecha, Sao Paulo todavía no se ha referido con ningún parte oficial referente a lo que será la salida de James Rodríguez, quien tiene contrato vigente con los brasileños, independiente a que todavía no ha sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico, liderado por Thiago Carpini.

