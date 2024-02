Poco ha tardado en llegar hasta el ‘viejo continente’ la noticia de la posible salida de James Rodríguez del Sao Paulo, tras no ser tenido en cuenta y no llegar a ser ni inscrito para el Campeonato Paulista. No obstante, parece ser que al ‘cafetero’ le ‘llueven’ ofertas y ya hay un equipo ilusionado con su fichaje.

La jornada de este miércoles ha sido bastante intensa para lo que representa el entorno del cuadro ‘tricolor’, pues, frente a varias declaraciones en las que se confirmaba la presencia del cucuteño para este 2024, al parecer todo dio un giro total y la intención del mediocampista de 32 años es salir y buscar aires en otro club.

Esta información ya ha llegado hasta territorio turco, donde el Besiktas se ilusiona con poder incorporarlo. Según lo informó el medio local ‘FANATIK’, hay gran ilusión con la operación: “Buenas noticias llegaron al Besiktas, de parte de James Rodríguez, que juega en el Sao Paulo, días antes del final de la temporada de fichajes”.

“El futbolista colombiano, que lleva mucho tiempo en la lista de fichajes de los blanquinegros, rescindirá su contrato con el Sao Paulo. Según noticia de UOL Esporte. Tras la reunión celebrada en las últimas horas, se decidió que el club rescindiría el contrato por decisión del deportista. James Rodríguez tuvo la oportunidad de jugar 14 partidos en Sao Paulo esta temporada. El experimentado número diez disfrutó de 1 gol en este proceso. El astro colombiano produjo 3 asistencias en el mismo período”, complementó el portal turco, que dio ‘luces’ de lo que podría ser el futuro del volante ‘cafetero’.

