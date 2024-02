James Rodríguez sigue entrenando sin descanso. “Días libres no hay para mí”. Así escribió el centrocampista colombiano en la última publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de dos imágenes en las que se le ve haciendo trabajos de balón y de fuerza con pesas.

En medio de ese trabajo físico que adelanta, y aun sin ser tenido en cuenta en este inicio de temporada competitiva en Brasil, el futuro deportivo del volante es de nuevo un misterio, pues se especula que podría salir del Sao Paulo tras el interés de otros clubes para hacerse a sus servicios.

En el cuadro brasileño, el cucuteño, de 32 años de edad, encontró la continuidad deportiva que esperaba.

De hecho, tras sus buenas presentaciones, volvió a ser convocado a la Selección Colombia. Pero ante las ofertas que tiene y tras la salida del técnico Dorival Junior de Sao Paulo (es nuevo seleccionador de Brasil), es incierto que sucederá con el colombiano y si encaja en el modelo e idea de juego del nuevo orientador de tricolor paulista, Thiago Carpini.

Como aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista brasileño Gabriel Sá, los jugadores lesionados o que se estaban trabajando en la parte física viajaron para el juego de la final de la Supercopa de Brasil que ganó Sao Paulo el anterior domingo ante Palmeiras, por penaltis; sin embargo, el criollo no asistió al compromiso por asuntos personales. Esta decisión aumentó los rumores de la posible salida del club de jugador.

“James Rodríguez no viajó con la delegación por deseo personal. Decidió quedarse en São Paulo y no acompañar a sus compañeros en Belo Horizonte. Llegaron nombres como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que no van al partido”, dijo Gabriel Sá.

Ante la ausencia de Rodríguez, directivos del Sao Paulo se pronunciaron tras ser indagados por la prensa brasileña.

De hecho, Carlos Belmonte, director de fútbol de Sao Paulo, dijo que si Rodríguez no se adapta al nuevo sistema tendrá que salir de la institución.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, aseguró Belmonte en declaraciones recogidas por Globo Esporte.

“Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que Sao Paulo. Trabajamos para Sao Paulo”, prosiguió Belmonte.

“Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar” añadió el dirigente.

Por su parte, el presidente del club, Julio Casares, indicó sobre el cucuteño: “Todos vinieron, pero él no vino. Estaba animando, llamó a sus compañeros, pero no vino. Estoy seguro de que mañana entrenará con nosotros. Lo que importa es que Sao Paulo salió campeón”.

Días atrás se ha especulado que Rodríguez podría retornar al fútbol de Europa tras el supuesto interés del Besiktas de Turquía por ficharlo.

