James Rodríguez se encuentra envuelto en una nueva polémica debido a las declaraciones que dio su actual técnico, Thiago Carpini, en las que afirmó que jugador no se encuentra al 100 % de sus condiciones, ni físicas, ni psicológicas.

“Entrena, descansa un poco, pierde 3 o 4 días de trabajo y cuando vuelve y llega a su mejor forma física… Vuelve a sentir algo”, contó en el programa brasileño entrevista con Os Donos da Bola, del canal de televisión TV Bandeirantes.

“Hemos estado trabajando con él, con el tema psicológico y mental, pero hemos tenido dificultades con su retorno”, agregó el entrenador. Los hinchas del equipo brasileño ya le han hecho saber la molestia que tienen.

Días atrás, James no fue convocado para el partido de la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, que ganó el equipo paulista por penaltis. Sin embargo, a este compromiso asistió todo el plantel, hasta los jugadores lesionados, pero el colombiano no fue por supuestos asuntos personales. No obstante, algunos medios brasileños informaron que no quiso asistir porque estaba molesto al no ser incluido en la convocatoria.

Los problemas de James con los técnicos que lo han dirigido no son nuevos. Estos desencuentros son un común denominador en sus 18 años de carrera deportivo. El colombiano comienza en sus equipos teniendo protagonismo y con el tiempo la relación con los estrategas se deteriora hasta el punto de ser relegado.

El primer registro que se tiene sobre esta situación fue en 2015, cuando Carlo Ancelotti salió del Real Madrid tras no conseguir el campeonato de Liga ni Champions. En ese momento, lo sustituyó el estratega Rafa Benítez. Con el técnico español al mando tuvo una serie de lesiones, una de ellas luego de un partido de la Selección Colombia por eliminatorias al Mundial de Rusia, ante Perú. Eso, sumado a su indisciplina fuera de las canchas, conduciendo a alta velocidad, hicieron que Benítez lo fuera relegando y se convirtiera en suplente del equipo.

Después de Benítez, la situación empeoró debido a que fue Zinedine Zidane quien asumió las riendas del cuadro merengue en 2016. El estratega francés comenzó un proceso de recambio y puso antes que a James a jugadores como Isco Alarcón y Marco Asensio. Además, el cafetero no asumió estas decisiones con la mejor actitud, lo que molestó a Zidane, quien dio el visto bueno para que lo cedieran al Bayern Múnich.

Llegó a Múnich en 2017, allí parecía que su carrera renacía, pues se volvió importante en los procesos de los estrategas Ancelotti, quien fue el que pidió al colombiano. No obstante, cuando llegó el timonel croata Niko Kovac, empezó a tener inconvenientes, por las labores de sacrificio que le exigía el entrenador en la cancha.

“James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota”, dijo en una rueda de prensa Kovac.

“Kovac considera que James es un jugador lento para un esquema de juego basado en la velocidad, como lo es el del Bayern. Es por esto mismo que el entrenador habla de él como el jugador número 12”, señaló en su momento el medio alemán Bild.

Finalmente, las directivas del club bávaro no hicieron uso de la opción de compra que tenían, aunque sus cifras con ese equipo no fueron malas: disputó 67 partidos, anotó 15 goles y dio 20 asistencias.

Después de eso Rodríguez pasó por clubes como el Everton, el Al-Rayan de Qatar y el Olympiacos, en el que se repitieron episodios de inconformidad de sus técnicos.

En la Selección Colombia también ha tenido algunos inconvenientes como en las eliminatorias previas al Mundial de Qatar, cuando el portugués Carlos Queiroz asumió las riendas del equipo, pero el entrenador no lo llamó en algunos partidos. Se rumoró que James estaba causando discordia en el camerino del combinado cafetero. Esto no se comprobó, pero los malos resultados de Queiroz lo condujeron a su destitución.

Llegó Reinaldo Rueda para enderezar el rumbo. Este no convocó a James Rodríguez y se desató una polémica que tuvo unas declaraciones fuertes del futbolista durante un live en Instagram con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zuñiga.

“Fue una decisión del cuerpo técnico y yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Antes, yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa América, pero sí quería estar ahí. Es bueno que la gente sepa eso”, manifestó el diez.

Mientras que el técnico Rueda hace poco contó su versión de lo sucedido en el canal de YouTube “Olfato de Gol” del venezolano Tomy Arguelles: “Todo pasa por el momento del jugador. Como le dije a James, yo no quería abusar de él ni usarlo. Se lo dije: “Prefiero que dejes de jugar 5 partidos, pero que juegues 5 años más para la Selección. Prefiero que hagas vacaciones, una limpieza mental, que se recupere ese músculo. No quiero usarte en tres partidos y no poder hacerlo en dos y más para la Copa América, partidos seguidos, viajes largos. Él venía de una lesión, no llegó en el momento ideal”.

El entrenador vallecaucano insistió en que su intención siempre fue recuperarlo física y mentalmente. “Había sufrido mucho y quise que tuviera sus vacaciones, que hiciera un buen acondicionamiento y una pretemporada completa y para eso hay que hacer vacaciones ideales. Si no hay descanso, llegan cansados a la pretemporada. Cuando jugó 5 o 6 partidos con Al Rayyan, sufriendo por el estilo de fútbol y las temperaturas, lo invité a volver, lo pensó, volvió e hizo todo lo que pudo para recuperar su nivel, que no era fácil. Un excelente ser humano, un gran profesional, competitivo, exigente con él mismo, gran líder, se hace querer. Ojalá que dure para muchos años por el bien del fútbol colombiano”.

Ahora, habrá que ver que sucede tras las palabras del técnico del São Paulo, Thiago Carpini, quien al igual que Rueda se refirió a la parte mental del jugador.

