La disputa diplomática entre Alemania y Estados Unidos por la controvertida postura del presidente Donald Trump sobre Groenlandia ha desencadenado un inesperado debate dentro del mundo futbolístico europeo: la posibilidad de que la selección germana no participe en la Copa Mundial de la Fifa 2026, programada para jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

(Vea también: Boom de solicitudes para el Mundial 2026: más de 500 millones quieren entradas pese a críticas por precios)

Este escenario, que combina política exterior con una de las competiciones deportivas más importantes del planeta, ha sido planteado por figuras del ámbito político alemán no como una decisión oficial, sino como una opción de presión diplomática extrema.

El origen de esta especulación fue una serie de declaraciones del político Jürgen Hardt, representante del bloque conservador y cercano al canciller alemán Friedrich Merz.

Según declaraciones recogidas por el periódico Bild, y citadas por el diario As, Hardt sugirió que Alemania “podría” considerar un boicot al Mundial 2026 como última medida si las tensiones con Estados Unidos por Groenlandia no se resuelven.

Hardt enfatizó que la idea de retirar a la selección del torneo no forma parte de un plan inmediato ni de una política oficial del gobierno, sino que es un recurso hipotético que podría utilizarse si la situación política continúa escalando.

En sus palabras, “retirarse del torneo solo se consideraría como último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump” sobre la cuestión de Groenlandia.

Germany is considering a boycott of the 2026 World Cup as a last resort in the event of a US annexation of Greenland. According to CDU/CSU representative Jürgen Hardt, such a boycott is seen as leverage against Trump on the Greenland issue. At the same time, Berlin hopes that a… pic.twitter.com/U60GJwbjs6 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 17, 2026

¿Qué relación tiene Groenlandia con esto?

El telón de fondo de esta discusión es la controversia provocada por el interés expresado por el presidente de Estados Unidos en adquirir o controlar Groenlandia, un territorio autónomo danés de enorme valor geoestratégico en el Ártico.

Este discurso de Trump ha provocado críticas de estados europeos, incluidos líderes alemanes, y ha tensado la relación transatlántica en áreas diplomáticas y económicas.

Como parte de esta fricción, Washington anunció aranceles del 10% a productos de países europeos que se han opuesto a cualquier intento de anexión de Groenlandia, incluyendo Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido y otros socios de la OTAN.

¿Qué implicaciones tendría para el Mundial 2026 que Alemania no participe?

Si Alemania, uno de los equipos más exitosos y con mayor historia en la Copa del Mundo, decidiera efectivamente no participar en 2026, las consecuencias serían significativas.

Desde el punto de vista deportivo, Alemania es un “peso pesado” del fútbol mundial, con cuatro títulos en su historial, y su ausencia modificaría el balance competitivo del torneo desde las etapas de grupo hasta fases finales.

Desde el punto de vista organizativo, la Fifa tendría que reconfigurar calendarios, grupos o formatos para ajustar la ausencia de un equipo clasificado y tradicional.

Desde la óptica diplomática, un boicot sería interpretado como un gesto de confrontación sin precedentes entre aliados, lo que podría profundizar la brecha entre Alemania (y en general la Unión Europea) y la administración de Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial ni decisión tomada por el gobierno alemán, la Federación Alemana de Fútbol ni la Fifa respecto a la retirada de Alemania del Mundial 2026.

Las declaraciones de Hardt se inscriben en el terreno de la política interna como señal de protesta y de presión, no como anuncio de un retiro efectivo.

