La Selección Colombia tiene en la mira la sede de Valle Verde (ver mapa), ubicado en Zapopan, Guadalajara, para que sea su lugar de residencia de cara al Mundial de 2026, un sitio con el que se espera afrontar con éxito el reto del grupo K.

El portal mexicano Mediotiempo indicó que el seleccionado colombiano “ha solicitado que su campo de concentración para el Mundial 2026” sea ese lugar, luego de evaluar el calendario de partidos.

Colombia debuta el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México (a 2.240 metros de altura), para luego disputar su segundo partido el 23 de junio, precisamente, en Guadalajara (a 1.566 metros de altura) contra el vencedor de uno de los repechajes internacionales (Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo).

El último partido del grupo K es en Miami, ya en Estados Unidos, donde el duelo final por esta fase es el 27 de junio ante Portugal, en un choque estelar entre los dos favoritos de su zona.

El técnico Néstor Lorenzo no ha dado mayores pistas aparte de confirmar que ya se le hizo la solicitud formal a la Fifa para el lugar que considera el predilecto, que en este caso es la sede de Chivas, sobre la que se conocieron detalles.

¿Cómo está la sede de Chivas de Guadalajara?

A inicios de 2026, la sede de las Chivas de Guadalajara, conocida como Verde Valle, se encuentra en un estado de preparación excepcional para recibir a selecciones internacionales. Según reportes recientes de Mediotiempo, el estado actual y las ventajas de la sede de entrenamiento del Rebaño Sagrado se resumen en los siguientes puntos clave:

Infraestructura de élite: Verde Valle cuenta con campos de entrenamiento de césped natural mantenidos bajo estándares de la Fifa, lo que garantiza una superficie de juego idónea para el alto rendimiento internacional.

Privacidad y logística: el complejo ofrece un entorno controlado que asegura la concentración total de los jugadores, además de una ubicación estratégica en Zapopan que facilita el traslado hacia el Estadio Akron, sede oficial de los partidos.

Áreas de recuperación: las instalaciones han sido modernizadas con zonas de gimnasio de última generación, áreas de hidromasaje y servicios médicos especializados, elementos que resultan fundamentales para el cuerpo técnico colombiano.

Seguridad reforzada: al ser un recinto cerrado con estrictos protocolos, permite que los equipos nacionales manejen sus sesiones tácticas con total hermetismo frente a medios y aficionados.

La inspección de la Federación Colombiana de Fútbol resalta que Guadalajara ofrece un clima y una altitud favorables, similares a ciertos entornos de preparación en Sudamérica. Esta elección subraya la calidad de las instalaciones de Chivas, posicionándolas como una de las mejores opciones en territorio mexicano para el torneo global.

Uno de los aspectos claves en la facilidad logística que ofrece este lugar para desplazamientos, con miras a los juegos en otros puntos más lejanos.

¿Cómo llegar a Verde Valle, sede de Chivas?

Para llegar a Verde Valle, la emblemática sede de entrenamiento de las Chivas de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, existen diversas opciones de transporte debido a su ubicación estratégica sobre la Avenida Vallarta. Este complejo es un punto de referencia clave tanto para aficionados como para delegaciones deportivas internacionales en 2026.

Si se planea visitar o asistir a las inmediaciones de la sede, estas son las rutas principales:

En vehículo particular: desde el centro de Guadalajara, se debe tomar la Avenida Vallarta (Eje Poniente) en dirección hacia la salida a Tepic. El complejo se encuentra en el número 5550, poco después de pasar el Anillo Periférico. El trayecto suele tomar entre 25 y 40 minutos dependiendo del tráfico.

desde el centro de Guadalajara, se debe tomar la Avenida Vallarta (Eje Poniente) en dirección hacia la salida a Tepic. El complejo se encuentra en el número 5550, poco después de pasar el Anillo Periférico. El trayecto suele tomar entre 25 y 40 minutos dependiendo del tráfico. En transporte público (Bus): varias rutas de camiones transitan por la Avenida Vallarta. Las líneas C109, C110 (Venta) y la ruta SITREN L1 son las más recomendadas. Debe descender en la parada cercana a la calle Ignacio L. Vallarta, justo frente a las instalaciones.

varias rutas de camiones transitan por la Avenida Vallarta. Las líneas C109, C110 (Venta) y la ruta SITREN L1 son las más recomendadas. Debe descender en la parada cercana a la calle Ignacio L. Vallarta, justo frente a las instalaciones. Desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara: la opción más rápida es tomar un taxi oficial o servicio de plataforma (Uber/Didi). El recorrido es de aproximadamente 30 kilómetros por la Carretera a Chapala y el Periférico Poniente.

Es importante recordar que el acceso al interior de Verde Valle suele ser restringido a prensa y personal autorizado, especialmente durante entrenamientos a puerta cerrada.

