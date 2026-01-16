Con el Mundial de Futbol a la vuelta de la esquina, el Estado de México pondrá en marcha un robusto esquema de seguridad apoyado en herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de proteger a visitantes nacionales y extranjeros que transiten por la entidad durante el evento deportivo.

De acuerdo con información publicada por El Universal, de México, el plan fue presentado por Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, quien detalló que la entidad adelanta una inversión significativa en sistemas de vigilancia inteligente, los cuales permitirán una reacción más rápida y precisa por parte de las autoridades.

El funcionario explicó que la estrategia forma parte de la preparación integral rumbo a la Copa del Mundo, que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Según lo expuesto, la tecnología permitirá fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de identificación de personas y vehículos, y reforzar la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.

Reconocimiento facial, lectores de placas y análisis fisonómico para Mundial 2026

Uno de los pilares del nuevo esquema de seguridad será el uso de sistemas de reconocimiento facial, capaces de analizar rasgos fisonómicos y cotejar información en tiempo real con bases de datos institucionales.

Castañeda Carrillo explicó que los elementos de seguridad podrán capturar imágenes desde dispositivos móviles, las cuales serán procesadas de manera inmediata por la plataforma tecnológica. En caso de que el sistema detecte coincidencias con personas que cuenten con órdenes de aprehensión vigentes, mandamientos judiciales, reportes de búsqueda o alertas por desaparición, se emitirá una alerta automática.

Este mecanismo permitirá, según el funcionario, asegurar la trazabilidad de cada caso y proceder conforme a la ley, reduciendo los tiempos de reacción y aumentando la eficacia de los operativos.

En el ámbito vehicular, la tecnología no se limitará únicamente a la lectura de placas. El sistema también analizará características como el modelo del automóvil, color y otros elementos físicos, lo que facilitará la identificación del propietario y el seguimiento de los registros de circulación captados por distintas cámaras del sistema de vigilancia.

Zonas estratégicas y fechas clave para su implementación

El despliegue de esta infraestructura tecnológica se hará principalmente en accesos estratégicos del Estado de México, especialmente en las vías que conectan al Aeropuerto Internacional de Toluca con la Ciudad de México.

Además, se reforzará la vigilancia en zonas de alta afluencia turística, como Valle de Bravo y el área de las pirámides de Teotihuacán, puntos que suelen recibir un importante flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

El titular de la Secretaría de Seguridad, citado por El Universal, indicó que el esquema se desarrollará en coordinación con autoridades federales y municipales, y agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

De acuerdo con Castañeda Carrillo, el sistema está programado para iniciar su implementación a partir del mes de abril, como parte de los preparativos previos al Mundial de Futbol 2026.

“Con estas acciones queremos contribuir a la seguridad de los visitantes que llegarán por el Mundial y, al mismo tiempo, reforzar la tranquilidad de la sociedad mexiquense”, afirmó el funcionario al medio mexicano.

