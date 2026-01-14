Estados Unidos suspenderá desde el próximo 21 de enero todos los procedimientos de visas para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, según informó Fox News citando un documento del Departamento de Estado.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque la decisión no ha sido confirmada oficialmente, fue respaldada en redes sociales por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La medida ordena a los funcionarios consulares negar visados mientras se realiza una revisión de los procesos de selección y verificación, con el objetivo de endurecer los controles migratorios y evitar la entrada de personas que puedan depender de beneficios públicos.

La suspensión, que se aplicará de manera indefinida, llega en un momento clave, a pocos meses del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

Esto genera gran incertidumbre para miles de aficionados que ya cuentan con tiquetes y entradas, especialmente de países participantes como Colombia, Brasil y Uruguay.

La decisión contradice anuncios previos del gobierno de Donald Trump, que había propuesto mecanismos para agilizar visas durante el torneo.

Esta movida inesperada forma parte de una política migratoria más estricta impulsada en el segundo mandato de Trump. Aunque se contemplan excepciones, estas serán muy limitadas y estarán sujetas a filtros más rigurosos, cuyos detalles aún no se conocen.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.