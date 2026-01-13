El presidente Donald Trump volvió a mover el tablero político regional con una frase corta, pero cargada de intensiones. A través de su cuenta en Truth Social, reposteó un mensaje de un usuario de X que sugería que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fuera presidente de Cuba. Y su respuesta no dejó dudas sobre el guiño: “¡Suena bien para mí!”.

Trump republicó el mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa. El usuario se describe como “californiano conservador” y tiene menos de 500 seguidores, pero el impulso del presidente estadounidense convirtió el comentario en combustible político.

El reposteo llega en medio de un clima regional altamente tensionado, luego de la operación nocturna de fuerzas estadounidenses en Caracas que terminó con la captura del hoy depuesto Nicolás Maduro y dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos, según los reportes oficiales de ese operativo.

Desde Cuba también hubo reacción. En X, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que la isla no recibe ni ha recibido compensación por supuestos servicios de seguridad prestados a otros países y marcó distancia frente a Washington.

Señaló que, a diferencia de Estados Unidos, La Habana no se presta al “mercenarismo, el chantaje o la coerción militar” y defendió el derecho de Cuba a importar combustible desde los mercados que estén dispuestos a venderlo. Cerró con una acusación directa: Estados Unidos, dijo, actúa como un “hegemón criminal y descontrolado”.

Trump no descarta a Marco Rubio como ‘presidente’ de Cuba

Con su escueta frase —“¡Suena bien para mí!”— Trump volvió a mostrar que un simple reposteo puede encender debates sobre Cuba, Marco Rubio y el futuro político en la región, justo cuando el impacto de la captura de Maduro sigue reacomodando piezas en el mapa hemisférico.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.