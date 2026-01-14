Estados Unidos anunció una nueva medida migratoria que ha encendido alarmas en varios países, incluido Colombia. El Departamento de Estado confirmó que suspenderá temporalmente el trámite de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, bajo el argumento de que sus migrantes reciben prestaciones financiadas por contribuyentes estadounidenses en proporciones “inaceptables”.

La pausa entrará en vigor el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que el gobierno de Donald Trump haga una reevaluación que garantice —según su comunicado oficial— que los nuevos inmigrantes “no extraigan riqueza del pueblo estadounidense”.

A diferencia de la confusión inicial, las visas de turista B1/B2 seguirán tramitándose con normalidad. La medida aplica únicamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten establecerse en Estados Unidos y eventualmente derivar en residencia permanente o ‘green card’, como visas familiares, lotería de diversidad, refugio o asilo.

Esto implica que estudiantes, turistas, viajeros de negocios y participantes del Mundial o cualquier evento deportivo no están incluidos en la suspensión decretada por la administración Trump.

No incluyen permisos temporales —como turismo, negocios, trabajo estacional, intercambio educativo o citas médicas—, lo que reduce parcialmente el alcance inmediato de la medida, pero afecta a quienes proyectaban emigrar legalmente a largo plazo.

Países afectados por suspensión de visas de inmigrantes

La lista publicada incluye países de América Latina, África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este. Entre los más relevantes para la región aparecen Colombia, Guatemala, Brasil, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay.



La suspensión también cobija a grandes actores diplomáticos como Rusia, Irán, Nigeria, Egipto y Yemen.

La medida alcanza también a naciones insulares del Caribe —como Jamaica, las Bahamas, Granada y Santa Lucía—, así como a economías emergentes del Sudeste Asiático: Tailandia, Camboya, Laos y Mongolia.

Donald Trump / AFP

Este anuncio se suma a otras decisiones tomadas desde el inicio del nuevo gobierno de Trump, que retomó una agenda migratoria de corte restrictivo.

Entre las acciones más recientes se destacan:

Nuevas fianzas económicas para algunos solicitantes

Aranceles adicionales a países que no cooperan con deportaciones

Redadas intensificadas por agentes de ICE en zonas urbanas

Revisión de programas humanitarios como asilo y parole.

