Una ciudadana francesa narró entre lágrimas el complejo proceso que enfrentó para obtener una visa colombiana, luego de que su solicitud fuera rechazada en cinco ocasiones. La joven, conocida en plataformas digitales como ‘la francesa paisa’, explicó que todo su trámite se adelantó bajo la normativa vigente en Colombia. Pese a considerar que cumplía con los requisitos exigidos, recibió negativas reiteradas que alargaron el proceso durante meses. “La mayoría de la gente no sabe lo difícil que es conseguir una visa colombiana”, afirmó en uno de los videos que rápidamente se viralizaron.

Cada rechazo implicó no solo nuevas esperas, sino también incertidumbre laboral y una fuerte carga emocional. La mujer relató que el peor escenario no era volver a empezar el trámite, sino “tener que volver a pedirla cinco veces, perder mi trabajo, entrar en deuda, que se acaben mis días de estancia legal en el país”. Durante ese tiempo, sostuvo múltiples comunicaciones con la Cancillería y enfrentó el temor constante de no poder permanecer en Colombia.

La situación se tornó aún más angustiante cuando fue citada por autoridades migratorias tras vencerse su tiempo legal de estadía. Ese momento, según contó, fue uno de los más aterradores del proceso. Aun así, decidió insistir, pues migrar a Colombia hacía parte de un proyecto de vida que había construido durante años. “Colombia me salvó, no volví a llorar así desde el día que pisé mi tierrita”, expresó.

El impacto económico también fue significativo. La francesa detalló que los costos del estudio de la visa, pagos administrativos, expedición de documentos, una multa y otros gastos asociados sumaron cerca de 9,8 millones de pesos. Esa cifra la dejó endeudada, aunque satisfecha por haber regularizado su situación. “Hoy en día por fin me dieron la visa, estoy en Colombia de manera legal y más feliz que nunca”, concluyó.

La normativa migratoria colombiana contempla múltiples razones para negar una visa, entre ellas errores en documentos, falta de solvencia económica o inconsistencias en la información. Así, la experiencia de la joven abrió la discusión sobre los requisitos y procedimientos que enfrentan los extranjeros al intentar regularizar su permanencia en el país.

