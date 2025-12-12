Estados Unidos cerró este viernes los programas de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de siete países, entre ellos Colombia, decisión que deja en el limbo a millones de familias que tenían en el ‘parole’ una de las pocas vías legales para reencontrarse con sus seres queridos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Inesperada medida en Estados Unidos: Gobierno Trump anunció uso obligatorio de Times New Roman)

El anuncio, hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un cambio brusco que afecta directamente a miles de hogares colombianos con trámites activos o planes de iniciar el proceso.

El DHS afirmó que ponía fin a lo que consideró un “abuso” del ‘parole’ humanitario, pues —según el comunicado— permitía que personas “insuficientemente evaluadas” evitaran el proceso tradicional de reunificación. A partir de ahora, la entidad volverá a un sistema de análisis caso por caso, lo que elimina las rutas aceleradas usadas por colombianos desde 2023, cuando el programa fue abierto bajo el gobierno de Joe Biden.

Lee También

Colombia había sido una de las nacionalidades más impactadas por la creación del FRP, que permitió a familias iniciar solicitudes sin pasar por trámites prolongados. Con la cancelación directa del programa, el derecho de reunificación queda suspendido, un golpe particularmente duro para quienes llevan años separados o habían invertido tiempo y recursos en sus expedientes.

El DHS justificó la decisión asegurando que los FRP presentaban “brechas de seguridad” debido a verificaciones insuficientes y que ese vacío habría sido aprovechado por “actores malintencionados y fraudulentos”. Pese a estas afirmaciones, el impacto inmediato recae sobre los solicitantes legítimos, incluidos miles de colombianos que ahora deberán volver a procesos más lentos, restrictivos y con menor probabilidad de ser aprobados.

Países afectados por la eliminación de reunificación en Estados Unidos

La medida se suma a los cambios recientes ordenados por la administración Trump, que ya había revocado el estatus de residencia temporal para más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, decisión que terminó en la Corte Suprema.

El Gobierno insistió en que el ‘parole’ “es temporal por definición” y que no constituye un camino hacia un estatus migratorio formal. Sin embargo, para las familias colombianas que veían en ese mecanismo una oportunidad concreta, el cierre del programa representa un retroceso que podría prolongar por años su posibilidad de reunificación.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.