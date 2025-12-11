La Casa Blanca confirmó que el petrolero retenido por fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe será trasladado a un puerto de Estados Unidos, donde su cargamento de crudo quedará oficialmente confiscado. Así lo aseguró la portavoz Karoline Leavitt, quien reiteró que “hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso será llevado a cabo”.

El operativo, ejecutado el miércoles frente a las costas de Venezuela, desató la furia del gobierno de Nicolás Maduro, que calificó la acción como un acto de “piratería” y “robo descarado”. El buque estaba bajo sanciones desde hace años por su papel en redes de transporte ilegal de crudo, una actividad clave para las finanzas del régimen.

Leavitt fue enfática en que Washington no permitirá que embarcaciones sancionadas continúen moviendo petróleo de contrabando que, según dijo, termina beneficiando “el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”. El mensaje se produce en un momento de creciente presión estadounidense sobre el Caribe y sobre las fuentes de ingresos de Maduro.

Consultada sobre si la campaña apunta al tráfico de drogas o al flujo de petróleo sancionado, la portavoz respondió que Estados Unidos está actuando en varios frentes al mismo tiempo:

“Estamos centrados en lograr varias cosas en el hemisferio occidental”. Añadió que el presidente ha adoptado un enfoque que no se veía “desde hace bastante tiempo” en la región.

Este movimiento coincide con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada la semana pasada, en la que la Casa Blanca elevó a América Latina y el Caribe como zona estratégica ante la creciente presencia de China y de gobiernos considerados hostiles por Washington.

La incautación del buque, por tanto, no solo afecta directamente el flujo de recursos para el chavismo, sino que también marca un salto en la ofensiva estadounidense en el Caribe, donde ya se han intensificado las operaciones marítimas y aéreas en los últimos meses.

