Mientras siguen los cruces entre Donald Trump y Gustavo Petro, la administración del presidente estadounidense tomó una decisión inusual pero significativa este diciembre de 2025: ordenó que los documentos oficiales del Gobierno de Estados Unidos regresen al uso de la tipografía Times New Roman para todas comunicaciones diplomáticas y gubernamentales.

La medida fue emitida por el Secretario de Estado Marco Rubio, quien argumentó que este cambio forma parte de un esfuerzo mayor por restaurar lo que considera profesionalismo y seriedad tradicionales en la correspondencia oficial, según información replicada por la cadena WSLS.

La razón inmediata para este regreso a Times New Roman fue la reversión de una política anterior. En 2023, bajo la administración del entonces Secretario de Estado Antony Blinken, el Gobierno había adoptado la fuente Calibri como tipografía estándar para documentos oficiales, con la justificación de que era más accesible para personas con dificultades visuales y que posibilitaba una lectura más clara en pantallas digitales.

Sin embargo, en una comunicación interna del 9 de diciembre de 2025, Rubio calificó ese cambio como un intento fallido impulsado por políticas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (conocidas por sus siglas en inglés DEI). El memorando señaló que el uso de Calibri “no logró nada excepto degradar la correspondencia oficial” y lo describió como una medida costosa y poco útil para los objetivos que se intentaban alcanzar.

Rubio (opositor de Gustavo Petro) subrayó que Times New Roman, con sus remates clásicos y diseño tradicional, transmite una imagen de formalidad, cohesión y dignidad que, según él, Calibri no ofrecía.

La decisión se inscribe también en la agenda más amplia del Gobierno de Trump de eliminar programas y políticas promovidos bajo la bandera de DEI, que la administración considera innecesarios o contraproducentes, incluyendo en este caso decisiones tipográficas.

Este retorno a Times New Roman se aplicará tanto a documentos internos como externos del Departamento de Estado, y se convirtió en un símbolo de la voluntad de la administración actual de enfatizar la tradición y la uniformidad en la presentación de la comunicación gubernamental.

¿Cuál es la diferencia entre usar Times New Roman y Calibri?

Este estas son las diferencias entre Times New Roman y Calibri, enfocada en aspectos relevantes como uso, diseño y legibilidad:

Origen y diseño: Times New Roman es una tipografía serif que incluye pequeños remates (o líneas en los extremos de las letras) y fue diseñada originalmente para impresión clásica, asociándose con textos formales y tradicionales. En contraste, Calibri es una tipografía sans serif, sin remates, creada específicamente para mejorar la legibilidad en pantalla y adoptada por Microsoft como fuente predeterminada en Office desde 2007 debido a su diseño moderno y limpio.

Sensación visual y profesionalismo: Times New Roman tiende a percibirse como más formal y tradicional, razón por la cual se prefiere en contextos académicos, legales y oficiales. Calibri, por otro lado, da una impresión más informal y contemporánea, lo que puede ser útil para comunicaciones modernas, correos electrónicos o documentos internos pero se considera menos serio en ciertos entornos tradicionales.

Legibilidad en pantalla vs. impresión: la ausencia de remates en Calibri hace que sus formas sean más simples y, en muchos casos, más fáciles de leer en pantallas digitales, especialmente en tamaños pequeños o en interfaces de software modernas. Esto contrasta con Times New Roman, que suele ofrecer mejor legibilidad en texto impreso o cuerpos de texto largos, aunque puede verse más "apretada" cuando se usa en monitores antiguos o con resolución baja.

Uso institucional y percepción: organizaciones y gobiernos a menudo escogen Times New Roman cuando buscan transmitir formalidad, tradición y autoridad, mientras que empresas tecnológicas o ambientes digitales optan por Calibri gracias a su aspecto más claro y moderno. Por ejemplo, gobiernos han debatido cuál tipografía usar en documentos oficiales basándose en estas mismas características.

Espacio y formato: al ser una tipografía con remates, Times New Roman puede utilizar menos espacio horizontal para la misma cantidad de texto que Calibri. Esto puede influir en el diseño de documentos largos impresos. Calibri, al ser más amplia, tiende a ocupar más espacio sobre la página.

