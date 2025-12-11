En medio de un clima político y militar cada vez más tenso entre Caracas y Washington, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, protagonizó este miércoles una insólita escena durante un acto público en Caracas.

En secreto y con disfraz: se conoce cómo María Corina Machado dejó Venezuela rumbo a Oslo

En plena marcha por el aniversario número 166 de la Batalla de Santa Inés, el chavista tomó el micrófono y, frente a cientos de seguidores, interpretó unos versos de la icónica canción de Bobby McFerrin, ‘Don’t Worry, Be Happy’ (1988), adaptándolos al momento para enviar un mensaje político.

El acto, que inicialmente tenía un tono reivindicativo sobre la resistencia histórica del chavismo y la defensa de la soberanía venezolana, derivó en una intervención musical inesperada.

Maduro afirmó que la canción iba dirigida tanto a los ciudadanos estadounidenses que rechazan una posible escalada militar como a sus propios simpatizantes. “A los ciudadanos estadounidenses que están en contra de la guerra, les respondo con una canción muy famosa: Don’t worry, be happy”, expresó antes de cantar algunos versos que reescribió para ajustarlos al contexto actual.

Acá, el video de lo sucedido:

“No a la guerra, sé feliz. No, no a la guerra loca, sé feliz”, agregó Maduro.

En las imágenes se ve que, incluso, personas que estaban con él en la tarima soltaron risas al escucharlo cantar. El episodio se produjo mientras el régimen venezolano continúa denunciando lo que califica como una “amenaza” por parte de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante su discurso, Maduro también hizo un llamado a campesinos y pescadores para que, según él, estén preparados para defender el territorio ante cualquier escenario de conflicto.

“Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor”, aseguró ante la multitud, reiterando su narrativa de resistencia frente a Estados Unidos.

El tono bélico de sus declaraciones contrastó con la interpretación improvisada del clásico de McFerrin, un gesto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y provocó reacciones de sorpresa y burla entre opositores y analistas.

Acá, otro video de lo ocurrido:

Usred rastućih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama, venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro zaplesao je na javnom događaju uz pjesmu “Don’t Worry, Be Happy” ⤵️ pic.twitter.com/vDTrdNGNtB — Anadolu BHSC (@aa_balkans) December 11, 2025

Aunque no es la primera vez que Maduro recurre al canto en actos públicos, en esta ocasión lo hizo en un momento de alta tensión diplomática y militar.

La escena coincidió, además, con un día especialmente significativo para la oposición venezolana. Mientras Maduro encabezaba la marcha en Caracas, la líder opositora María Corina Machado debía recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Luego de más de un año en la clandestinidad y pese a salir en secreto de Venezuela, no logró llegar a tiempo a la ceremonia en presencia del rey Harald de Noruega.

La situación volvió a poner sobre la mesa las restricciones judiciales y políticas que pesan sobre figuras opositoras en el país.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.