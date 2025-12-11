La Casa Blanca volvió a referirse este jueves a las vendas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha usado en su mano derecha durante los últimos días. El tema había despertado nuevas especulaciones, pero su portavoz Karoline Leavitt insistió en que la razón es mucho más simple de lo que parece.

Leavitt recordó que hace meses ya se había dado una explicación similar, cuando el mandatario —de 79 años— fue visto con un moretón en el dorso de la mano, cubierto con una capa de maquillaje. Esta vez, la vocera reiteró que el origen del vendaje está relacionado con el ritmo de trabajo del presidente.

Qué pasó con las manos de Donald Trump

La vocera añadió otro elemento que, según la Casa Blanca, contribuye a que Trump presente hematomas: “También toma aspirina diariamente, algo que ya han señalado sus exámenes físicos en el pasado, lo cual puede contribuir al hematoma que ven”.

Trump, que llegó a la presidencia como el mandatario de mayor edad elegido en Estados Unidos, ha defendido en repetidas ocasiones su buen estado de salud y lo suele contrastar con el de su antecesor Joe Biden, a quien acusa de haber perdido facultades.

Incluso ha calificado las investigaciones mediáticas sobre su condición física como “sedición, quizá incluso traición”, según escribió en un mensaje publicado en Truth Social.

En octubre, Trump se sometió a un examen médico, incluido un escáner de resonancia magnética, y su médico informó que el presidente se encuentra en “excelente salud”.

