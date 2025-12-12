La tensión en el Caribe volvió a encenderse luego de que un análisis de la AFP revelara que aviones de combate, bombarderos y drones estadounidenses han volado repetidamente muy cerca de las costas venezolanas durante las últimas semanas, en un momento marcado por el temor a una eventual intervención armada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Fue aterrador”: detalles del grupo de rescate que sacó a María Coriana Machado de Venezuela)

De acuerdo con la agencia, estos movimientos se suman al despliegue que Washington hizo en agosto, cuando envió una flota de buques de guerra al Caribe bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Desde septiembre, según el mismo reporte, el ejército estadounidense ha dado de baja al menos a 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, tras más de una veintena de ataques contra embarcaciones.

Lee También

El aumento de operaciones militares no ha pasado desapercibido en Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en que Estados Unidos estaría usando la bandera antidrogas como excusa para instalar tropas en la región con fines políticos, acusación que incluye advertencias sobre supuestas intenciones de desestabilizar su gobierno y tomar control de los recursos petroleros del país.

La AFP, basada en datos de Flightradar24, detalló que dos aviones F/A-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de 40 minutos el martes, acercándose a solo 35 kilómetros de la costa. Ese mismo día, un dron de vigilancia de largo alcance adelantó múltiples recorridos sobre un tramo de 800 kilómetros del mar Caribe, operación que se repitió el viernes en horas de la mañana con otro vuelo de drones a gran altitud.

Bombarderos de Estados Unidos cerca de Venezuela

El monitoreo también registró que, entre finales de octubre y finales de noviembre, se llevaron a cabo cinco vuelos de bombarderos B-1 y B-52 y dos misiones adicionales de F/A-18 a distancias de apenas 40 kilómetros del territorio venezolano.

Estos movimientos, reportados por la AFP, han reforzado la percepción de un escenario cada vez más tenso en la región, donde cada operación aérea o marítima se interpreta como un mensaje directo en medio de un pulso geopolítico que no da señales de disminuir.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.