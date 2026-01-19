El fútbol profesional colombiano sigue siendo una vitrina importante para el talento joven y experimentado en Sudamérica. Aunque la Liga BetPlay no maneja cifras tan altas como otros torneos del continente, el mercado de jugadores sigue mostrando movimientos relevantes y nombres que destacan por su valor económico.

De acuerdo con las cifras actualizadas del portal especializado Transfermarkt, ya se conoce quién es el jugador más caro del fútbol colombiano en la actualidad y cuáles son los futbolistas que completan el top 5 del campeonato.

Según ese ranking, Elan Ricardo, volante del Deportes Tolima, se convirtió en el jugador más valioso del fútbol colombiano, con una cotización de 2,2 millones de euros, cifra que comparte con Jorman Campuzano, mediocampista de Atlético Nacional, quien también aparece con el mismo valor de mercado.

¡Bienvenido Élan Ricardo! Aquí luchamos juntos y hasta final como nuestros ancestros Pijaos. Compromiso, Sacrificio y Humildad son los pilares de esta TRIBU que se une para lograr lo imposible🏹🛡️🔥 pic.twitter.com/raMVPKP6k2 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) January 15, 2026

En el tercer lugar del listado aparece Dylan Borrero, actual jugador del América de Cali, quien está tasado con un valor de 1,8 millones de euros. El futbolista es uno de los activos más importantes del equipo vallecaucano y su cotización lo posiciona como uno de los jugadores más atractivos del campeonato colombiano.

📄✍️ ¡Dylan Borrero ya es uno de los nuestros! 👹 pic.twitter.com/39YO8ci9BG — América de Cali (@AmericadeCali) July 10, 2025

Borrero no solo se destaca por su talento, sino también por su capacidad para marcar diferencia en el frente de ataque, aspecto que influye directamente en su valor de mercado.

Emanuel Reynoso y Yeison Guzmán cierran el top 5

El cuarto lugar del ranking lo ocupa Emanuel Reynoso, jugador del Deportivo Cali, quien tiene un valor de 1,7 millones de euros. Su presencia en el listado confirma que el conjunto ‘Azucarero’ también cuenta con futbolistas bien valorados en el mercado, pese a los altibajos deportivos que ha tenido en los últimos torneos.

Finalmente, el top 5 lo cierra Yeison Guzmán, también del América de Cali, con una cotización de 1,5 millones de euros. Guzmán es otro de los nombres importantes del club ‘escarlata’ y su valor refleja la relevancia que tendrá dentro del equipo y del campeonato en general.

🧙‍♂️ ¡𝑼𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐! En su debut con América, Yeison Guzmán mostró su magia en el Pascual: 2 goles, pases de lujo y el reconocimiento como la figura del partido.✨ pic.twitter.com/TYw1bS2YnX — América de Cali (@AmericadeCali) January 18, 2026

América de Cali, el equipo con más jugadores en el ranking

Un dato llamativo del listado es que América de Cali es el club que más jugadores aporta al top 5, con Dylan Borrero y Yeison Guzmán, lo que evidencia la importancia de su nómina dentro del fútbol colombiano actual.

Este ranking, elaborado a partir de las cifras de Transfermarkt, no solo sirve como referencia económica, sino que también muestra cuáles son los futbolistas que hoy concentran mayor atención en el mercado local, ya sea por su rendimiento, experiencia o proyección.

