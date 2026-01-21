Néstor Lorenzo tiene cierta preocupación por lo que está pasando con algunos de sus futbolistas de la Selección Colombia, ya que si bien hay unos en un muy buen nivel, como el caso de Luis Díaz y Luis Suárez, hay otros que no arrancan a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El caso más sonado es el del capitán, James Rodríguez, quien terminó contrato con el Club León de México hace ya varias semanas y desde entonces no ha firmado con ningún otro club.

Así se prepara en solitario:

Mucho se ha hablado acerca de a qué equipo puede llegar, como a alguno de Colombia, otro de México e incluso Estados Unidos, pero hasta ahora nada ha sido concreto, por lo que siguen pasando los días y el jugador nada que vuelve a competencia.

Es más, con uno de los que más fuerte se le había asociado era Austin FC de la MLS, pero esa puerta, al parecer por ahora, también está cerrada.

Qué pasó con James Rodríguez y Austin FC

Tal como publicó Tom Bogert, periodista de The Athletic quien sigue de cerca toda la actualidad de la MLS, ni este equipo ni ninguno de Estados Unidos ha negociado con el futbolista colombiano, agregando que todo ha sido cuestión de rumores, pero sin ninguna oferta en concreto.

“No, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas. Al igual que los rumores de James y Orlando y los otros 22 clubes de la MLS con los que se le ha vinculado”, escribió.

De esta manera, a Rodríguez, quien cambió de representante hace poco, se le acaban las opciones y por eso crece la preocupación tanto en los aficionados como en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que el ritmo de competencia será clave para que haga un buen papel en el Mundial.

Vale la pena recordar que el exjugador del Real Madrid no tiene competencia desde el pasado mes de noviembre, cuando participó en la victoria de la Selección Colombia sobre Australia en un partido disputado en Nueva York, Estados Unidos.

