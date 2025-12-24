El futbolista colombiano James Rodríguez ya suma algunas semanas sin competencias oficiales, pues desde que terminó la gira con la Selección Colombia, en la que se venció a Nueva Zelanda y Australia, el capitán no volvió a jugar porque el Club León ya estaba eliminado de la Liga MX.

De hecho, mucho se habla acerca del futuro del colombiano, recordando que no renovará su contrato y por eso, una vez más, será agente libre. En principio se ha hablado de otro equipo mexicano o incluso alguno de la MLS de Estados Unidos, pero la realidad es que con ninguna de estas opciones se ha avanzado.

Sin embargo, este 24 de diciembre salió una noticia que sorprendió a muchos, ya que el exjugador del Real Madrid podría volver a un club en el que estuvo hace poco y que realmente no le fue muy bien: Sao Paulo de Brasil.

Dónde va a jugar James Rodríguez

Esa información la compartió TV Azteca Deportes, uno de los medios mexicanos más reconocidos, pues con la salida de Zubeldía y la llegada de Hernán Crespo al banquillo del conjunto brasileño, se abrió una opción para volver a negociar con el colombiano.

“El conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez”, escribió el medio mencionado, al tiempo que agregó: “La información menciona que el conjunto paulista estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año. Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve pero mediática”.

Y es que vale la pena destacar que James aún no puede dar información públicamente porque el ’10’ tiene contrato con el León hasta diciembre de este año, pero la idea es que tan pronto finalice ese vínculo, su representante se mueva rápido para encontrarle un equipo en el que pueda tener minutos y alcanzar su mejor nivel pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de esto, cabe recordar que el paso de James por el fútbol brasileño no fue el mejor de su carrera, pues marcó dos goles y aportó cuatro asistencias en 22 compromisos disputados, pero cuando asumió Luis Zubeldía fue completamente borrado, al punto que le tocó salir rumbo al Rayo Vallecano de España.

