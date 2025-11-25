Desde que James Rodríguez salió del Club León de México, mucho se ha hablado acerca de su futuro, pues 2026 es año de Mundial y el mediocampista necesita rodaje para llegar en el mejor nivel posible a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las opciones que se ha plantado, sorpresivamente, ha sido Millonarios, pues el club bogotano quiere volver a competir luego del terrible semestre que protagonizó en la segunda parte de 2025 y por eso buscaría un fichaje de este calibre para reconquistar a la afición, tal como ocurrió con Falcao García.

Hasta ahora nadie había confirmado que esas negociaciones sí se hubieran llevado a cabo, hasta ahora, pues en la presentación del nuevo director deportivo de Millonarios el presidente Enrique Camacho aseguró que esas conversaciones sí se llevaron a cabo.

“Sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron muy productivamente. James es un jugador extraordinario, así como cuando seguimos a Falcao hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia y que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes todavía que explorar y lo seguiremos teniendo siempre en el radar”, explicó Camacho.

Ahora, según dejo ver, la puerta no está completamente cerrada, pero igual sí es complicado por las pretensiones del jugador y las alternativas que tiene, destacando algunas ofertas de la MLS de Estados Unidos.

Por ahora, James no ha definido nada con respecto a su futuro, pero se espera que anuncie una decisión pronto para que pueda hacer una buena pretemporada, prepararse físicamente y que así llegue en la mejor condición posible al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

