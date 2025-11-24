Los cuadrangulares del fútbol colombiano arrancaron con la polémica del gol de Junior contra América, pero no fue lo único que provocó molestia en ese grupo y así lo dejó claro el empresario Christian Daes.

El colombiano, reconocido por su liderazgo al frente de Tecnoglass, se ha catapultado como uno de los hinchas del equipo juniorista, por lo que soltó una pulla contra Win Sports por el partido entre Atlético Nacional y Medellín.

El famoso empresario, que ha dejado claro su fanatismo por el equipo barranquillero, cuestionó a los periodistas de la transmisión del mencionado juego, que afecta los intereses del ‘Tiburón’.

La relación entre Atlético Nacional y Win Sports ha sido blanco de señalamientos en el pasado, aunque para este caso no pasa desapercibido por la figura pública que los lleva a cabo.

Si bien es evidente que todo hace parte de la pasión por el fútbol, más en una etapa tan definitiva como los cuadrangulares semifinales, la pulla sirve para conocer más sobre el tema.

Eso sí, muy pertinente aclarar que las opiniones de los comentaristas deportivos no tienen incidencia en las determinaciones dentro de los partidos de fútbol, así eso moleste a los hinchas, incluso cuando son empresarios famosos en Colombia.

¿Quién es el dueño de Win Sports?

El canal deportivo colombiano Win Sports es propiedad de RCN Televisión y DirecTV Colombia, en medio de un notable crecimiento que ha tenido en los últimos años.

RCN Televisión, a su vez, hace parte del conglomerado Organización Ardila Lülle, uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia, que también tiene a Atlético Nacional dentro de ese portafolio.

La Organización Ardila Lülle, fundada por Carlos Ardila Lülle, controla varias grandes compañías en el país, incluyendo su cadena mediática y de comunicaciones. Gracias a esa estructura, Win Sports forma parte de un grupo sólido y con respaldo financiero importante.

Además, según Forbes Colombia, Win Sports reinvierte gran parte de sus ingresos en el fútbol profesional local: alrededor del 60 % de sus utilidades se destina a los clubes. Eso refuerza su papel como actor clave no solo en transmisión, sino en el sostenimiento económico del balompié colombiano.

En términos operativos, Win Sports está registrada como Win Sports S.A.S., con sede en Bogotá y NIT 900.541.359-4. Este es su marco legal como empresa de medios, lo que le permite operar tanto para televisión por suscripción como para plataformas digitales.

¿Quién es Christian Daes, empresario colombiano?

Christian Daes es un destacado empresario colombiano originario de Barranquilla, reconocido tanto por su liderazgo al frente de Tecnoglass como por su apasionada afición al Junior de Barranquilla.

Daes se graduó en Business Information Systems en la Universidad de Carolina del Norte en 1985. Dentro de su empresa Tecnoglass, se ha desempeñado como presidente operativo, impulsando su crecimiento hasta convertirla en una de las compañías más relevantes en vidrio arquitectónico, con una gran presencia en Estados Unidos.

Además de sus éxitos empresariales, Daes ha demostrado un profundo compromiso con el Junior: ha regalado abonos, camisetas y boletas a empleados y aficionados, y en una promesa pública acordó teñirse el cabello de rojo cuando su equipo obtuviera un título, lo cual cumplió tras la victoria del equipo en 2023.

Su conexión con el club también se refleja a través del monumento llamado la “Ventana de Campeones”, donado por Tecnoglass como homenaje al equipo.

En el ámbito de los fichajes, Daes fue protagonista en rumores sobre la posible llegada de James Rodríguez al Junior, luego de que anunció públicamente su interés y dijo estar dispuesto a aportar recursos para que el mediocampista regrese a Colombia con el club.

Además, ha expresado su sueño más ambicioso: comprar el Junior y llevarlo al éxito continental conquistando la Copa Libertadores.

