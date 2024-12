El presidente Gustavo Petro determinó, por decreto, un aumento de 9,54 % para el salario mínimo de 2025. Aunque se acerca un poco a lo que buscaban las centrales obreras, a los empresarios el aumento les ha parecido una decisión, cuando menos, inconveniente para la economía y el mercado laboral.

Es así como desde los gremios empresariales los pronunciamientos en contra han sido constantes, acusando un posible estímulo para la informalidad dado el costo que tendría la contratación, sobre todo para las pequeñas empresas.

Desde Fedesarrollo, además de la preocupación por la contratación formal, vaticinaron una subida mucho más lenta de las tasas de interés, debido al consecuente incremento en los precios de productos y servicios.

Uno de los empresarios más reconocidos de la costa Caribe, Christian Daes, habló recientemente con la Revista Bocas sobre este tema, dejando en claro que el aumento del salario mínimo no será un inconveniente en su compañía.

Esto se debe a que la política del barranquillero siempre ha sido que sus empleados tengan sueldos superiores al salario mínimo. Tomando en cuenta que incluso, en el pasado, Daes se había referido despectivamente a propuestas empresariales de subir el salario el 2 %, como ocurrió en 2020.

“Mandan huev..”: dijo entonces el empresario sobre la propuesta que se dio a conocer.

Fiel a su desparpajo al hablar, Christian Daes aseguró a Bocas: “Me critican mucho y me amenazan también, pero me importa un cu… Yo no vine a hacer feliz a nadie, sino a hacerme feliz a mí mismo. Si no me quieren por eso, que no me quieran, yo no vine a comprar amigos, en mi ecosistema soy completamente feliz”, en cuanto a su posición sobre el salario mínimo.

“Tengo una responsabilidad y es cuidar el bienestar de mi gente. Me autoproclamo porque siempre estoy pendiente de cómo mejorar sus vidas, sus salarios“, aseguró.

¿Qué dijo Mario Hernández sobre el salario mínimo?

Mario Hernández, uno de los empresarios más reconocidos de Colombia, expresó su desacuerdo con el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2025. En una entrevista con Pulzo.com, Hernández calificó el incremento como “absurdo” y mencionó que los empresarios deben trabajar arduamente para mantener sus empresas, empleos y capital. Según él, el aumento del salario mínimo, junto con una devaluación del 5 %, hace que las utilidades caigan y que las empresas sean menos competitivas frente a plataformas como Temu y Amazon, lo que podría llevar a muchas quiebras. Hernández también abordó el tema de la inflación que se espera en 2025, señalando que el aumento del salario mínimo sin considerar la opinión de los empresarios incrementará los costos de los productos y servicios. “En enero todo sube entre el 10 y 15 %, entonces no hacemos nada porque todo se encarece”, afirmó. Además, sugirió que el Gobierno está buscando votos para las elecciones de 2026 con esta medida, a pesar de que, según él, no es una solución efectiva.

