El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo para 2025, elevándolo de 1’300.000 pesos a 1’423.500 pesos, sin sumarle el subsidio de transporte. Este incremento se decidió tras no lograr acuerdos entre las centrales obreras y los empresarios.

Al respecto, Mario Hernández, uno de los empresarios más conocidos del país habló con Pulzo.com y reaccionó al aumento del salario mínimo y su impacto en compañías importantes en Colombia.

“Los empresarios debemos trabajar todos los días de día y de noche, lo importante es conservar la empresa, el empleo y el capital. Si usted no lo cuida, se quiebra. El alza del mínimo es absurdo con un 5 % de devaluación, los últimos dos años han sido muy altos, tanto que las utilidades han caído al Gobierno. Esto nos hace menos competitivos, con todas estas plataformas de Temu, Amazón y demás, no puede competir la industria, ni los empresarios, entonces van a haber muchas quiebras”, indicó.

De igual manera, Mario Hernández también se refirió a la inflación que se vendrá en 2025 y lo que para él representa la decisión de aumentar el mínimo, sin tener en cuenta la opinión de empresarios, que son al final los que deben responder por los pagos de los salarios a trabajadores.

“Eso nos hace menos competitivos, ahorita en enero todo sube entre el 10 y 15 %, entonces no hacemos nada porque todo se encarece, porque ya un huevo vale más. El Gobierno está buscando votos para el 2026 porque él sabe que esto no funciona”, mencionó.

Qué opina Mario Hernández sobre el desempleo que habría por el alza del mínimo

Finalmente, el reconocido empresario dio su opinión sobre lo que pasará con el desempleo en Colombia para 2025, teniendo en cuenta el panorama actual de su negocio y los competidores que están entrando, lo que tiene serios efectos en el mercado laboral del país.

“Con las plataformas que están entrando de Temu, Amazón, las industrias son menos competitivas y compran de Asia que no pagan impuestos, no pagan IVA, no pagan nada y así la calidad no sea buena, pues llega el producto muy barato, lo que lleva al desempleo y que le entren menos impuestos al país”, expuso.

