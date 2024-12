La puja en la mesa tripartita terminó y no hubo consenso para determinar cuál sería el incremento del salario mínimo para 2025, por lo que fue el Gobierno el que lo decretó y fijó en $ 1’423.000 mensuales y de $ 1’623.000 si se le suma el auxilio de transportes.

La decisión, criticada por la oposición en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, también ha dejado ecos en cuanto a la escalada de alzas que deberán solventar los colombianos a partir de enero y los tiene bastante preocupados.

Cuánto tendrá que pagar con alza de salario mínimo por salud y pensión si es independiente

Por ejemplo, uno de los totazos para el bolsillo colombiano será el que reciban aquellos trabajadores que laboren mediante contratos de prestación de servicios, pues pagarán el incremento en su planilla de salud y pensión mensual.

Esa figura, misma a la que deben regirse aquellas personas que trabajen como independientes, ahora tendrán que saldar mínimo $ 405.000 + ARL mes a mes para poder pasar sus cuentas de cobro y recibir el pago por sus labores.

A ese valor también se le debe sumar, de manera voluntaria, quienes deseen aportar a su afiliación a cajas de compensación.

El viacrusis de la escalada por el incremento del salario mínimo para quienes tenga ese tipo de contratación o trabajen por su cuenta se debe a que, legalmente, tiene que cotizar el pago de su planilla de salud y pensión sobre el 40 % de sus ingresos mensuales.

Aunque muchos pensaban que el incremento del salario que reciben los trabajadores colombianos (de US $322 aproximadamente) iba a ponerlo en una posición competitiva en la región, esa cifra dista de países como Costa Rica, con un salario mínimo de US$675; Uruguay con US$556; Chile con US$532; Ecuador con US$460; Guatemala con US$421; Brasil (US $360) y Bolivia (US $362), que tienen pagos mínimos más altos para sus empleados.

