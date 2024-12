Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Este 24 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció finalmente un incremento de 9,54% en el salario mínimo para el 2025, dejando la nueva cifra en $1.423.000 mensuales.

(Lea también: Alertan al Gobierno por golpe a pequeñas empresas en 2025 y piden medidas de protección)

El incremento del 9,54% corresponde a $123.500. Con auxilio de transporte, que quedó en $200.000, una persona que devengue el mínimo recibirá $1.623.000. De los 24 millones de personas económicamente activas en Colombia, 3,3 millones, lo que representa 15 %, reciben un salario mínimo.

Llevado a dólares con la tasa de hoy ($4.417), el salario mínimo para el 2025 quedaría en US $322 aproximadamente. Con esto, a nivel regional, Colombia se encuentra de sexto lugar entre los países de menor a mayor salario mínimo en la región.

Los países con los salarios más altos en América Latina son encabezados por Costa Rica, con un salario mínimo de US$675, seguido por Uruguay con US$556, Chile con US$532, Ecuador con US$460, Guatemala con US$421, Brasil (US $360) y Bolivia (US $362). Estos países, con economías más estables y menores índices de inflación, tienen una mayor capacidad de pago para los trabajadores, lo que se refleja en el nivel de vida de sus ciudadanos.

¿En qué países de Sudamérica en salario mínimo es menor al de Colombia?

Del otro lado, por detrás de Colombia, están Perú (US $270), Argentina (US $163) y Venezuela (US $3,53). De estos llama la atención que tanto Argentina (US $14.187), Brasil (US $10.294) y Perú (US $7.906) tienen un PIB per cápita (es decir, el valor total de la economía del país dividido el número de habitantes), por encima del de Colombia (US $6.947).

¿Qué posición en la OCDE ocupa Colombia en cuanto al salario mínimo?

Si se toma como referencia los salarios mínimos de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia tendría el segundo salario más bajo, solo superado por México, que es de US$292.

El top cinco de los menores salarios mínimos lo terminan Chile, con US$521; Turquía, con US$627; y Costa Rica, con US$675. También debajo de los US$1.000 de salario mínimo se encuentran los países europeos, Hungría, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Portugal, República Checa y Lituania, con salarios por US$715, US$729, US$755, US$781, US$864, US$865 y US$963, respectivamente.

Siga leyendo: Gremios reaccionaron al incremento del salario mínimo decretado por Petro, dicen que supera la realidad económica del país

Al darle vuelta a la tabla, el país de la OCDE con el salario mínimo más alto es Suiza. Este, además, es el país en todo el mundo con el salario más alto, con US$4.517, más de US$1.500 por encima del segundo puesto, que es Australia, con US$2.997. El podio lo termina Islandia con un salario por US$2.951.

Con un salario mínimo por encima de US$2.000 aparecen otros países, en su mayoría de Europa, estos son: Luxemburgo, con US$2.680; Países Bajos, con US$2.491; Reino Unido, con US$2.451; Irlanda, con US$2.237; Bélgica, con US$2.151; Japón, con US$2.119; y Alemania, con US$2.064.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.