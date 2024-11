La primera esposa de Mario Hernández, que ya decidió quién se quedará con su empresa, fue Yolanda Pérez, la madre de sus dos hijos mayores, Mario y María Fernanda.

El empresario se casó con Pérez en 1968, contó en Bocas, y le montó varias ‘boutiques’. No obstante, su relación no fue para siempre y la pareja terminó separándose.

Nueve años después del divorcio, Hernández —que empezó su negocio gracias a que un amigo le fio un almacén de cuero— se enamoró de su segunda esposa, Olga Lucía Olarte.

Con ella tuvo a su hijo menor, Lorenzo, aunque antes de él iban a tener una niña, Pamela. Sin embargo, la bebé tuvo una enfermedad por la que se tuvo que interrumpir el embarazo, contó el santandereano en la revista.

Las madres de los hijos de Hernández murieron en 2022. Primero murió su esposa, Olga Lucía —que era casi 20 años menor que él— y meses después falleció Yolanda Pérez.

Cuándo murió la esposa de Mario Hernández

Olga Lucía Olarte murió en febrero de 2022, luego de luchar contra un cáncer. Sobre su fallecimiento, el santandereano dijo en Bocas:

“Yo le llevaba a ella casi 20 años y yo me caso con Olga Lucía para que me entierre y me tocó enterrarla a mí… Pensándolo bien, fue mejor eso, porque si yo hubiera fallecido, habría sido muy duro para ella. Era una gran mujer, una belleza”.

Esta es una foto del marroquinero con su esposa y su hijo menor:

Olarte fue el gran amor de Hernández, pero con su expareja también tenía una muy buena relación. De igual manera, contó él mismo, ellas tenían comunicación entre sí.

Sus tres hijos también son muy unidos, pese a que nacieron con distintas mamás. Los tres son socios de la empresa de bolsos y zapatos de lujo.

