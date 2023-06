Mario Hernández es uno de los empresarios más reconocidos en Colombia por su éxito en los negocios, por los beneficios que les da a sus trabajadores, pero también por lo estricto que es con ellos y con los procesos que realiza para que la empresa logre un crecimiento.

En entrevista para el especial ‘Empresarios Hechos a Pulzo’, el dueño de la marca Mario Hernández entregó detalles de cómo empezó su negocio y cuáles son las claves para lograr el éxito y reinvertir en la compañía. Además, fue enfático en explicar que tiene una política y es que a los trabajadores que renuncian a su empresa, nunca los vuelve a contratar.

“Aquí, gente que se vaya para otra empresa no lo volvemos a recibir. La otra vez me sonsacaron como 20 empleados, y no les pagaban en el otro lado, no les daban el seguro social, no les daban nada, y volvieron otra vez. No recibimos a nadie, aquí cumplimos, les pagamos todo… y tienen que ser buenos, sino no están: la puerta está abierta”, afirmó don Mario, en entrevista con Pulzo.