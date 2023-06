Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, es uno de los hombres más respetados del país. De su mano, esa compañía ha llegado a ser una de las más destacadas de Colombia en los últimos años.

Daes dijo a Pulzo cómo ha sido ese camino que debió forjar lentamente y con muchos momentos buenos y malos hasta el momento.

(Vea también: Empresa colombiana la rompe en el exterior y reporta ventas por 200 millones de dólares).

“Esto arrancó como un taller donde éramos 6 personas trabajando en el año 1984. Empezamos haciendo calentadores solares y nos quebramos haciendo calentadores solares. Usamos mucho vidrio y aluminio para hacerlo. Ahí decidimos probar suerte con ventanas y llevamos 40 años probando suerte con las ventanas”, señaló Daes en Pulzo.

“Nada bueno nos ha pasado, sino cuando algo malo nos ha pasado anteriormente. Siempre digo que esas son las oportunidades. Cada crisis trae una oportunidad; suena como un cliché o frase de cajón, pero no lo es. En el año 1995 tuvimos una crisis grande porque en Colombia no había construcción y no teníamos a quién venderles“, agregó el empresario en este medio.

Esa misma descripción la hizo en medio de la entrevista con Pulzo:

Contó cómo fue uno de los momentos más duros de la empresa, con el que tuvo que buscar mercado en el exterior y terminó hallando lo que lo llevó a la cima.

“Estábamos endeudados y sin clientes. Tuvimos que salir a buscar mercado por fuera. Nos encontramos un mundo afuera al que le podíamos vender. Siempre le digo a la gente que no pierda las esperanzas”, manifestó.

“Perseverancia, buen manejo, buena economía. La gente le va bien y al siguiente día quiere gastarse la plata, y la plata hay que reinvertirla en el negocio. Yo duré 18 años viviendo alquilado en un apartamento, pude haber comprado 4, pero necesitaba la plata para trabajar”, destacó.

Consejo de empresario para las personas que están emprendiendo

Daes dio un consejo clave a los que arrancan en ese mundo corporativo. Apuntó hacia la importancia de tener paciencia y no dejarse llevar por la alegría efímera del dinero.

“Sentirse en la cima del mundo antes de tiempo es el error básico que comete la gente. Apenas les va bien se van de vacaciones, cambian el carro, la casa, los muebles, y hay cosas que uno tiene que restringirse al principio”, resaltó.

“Hemos creado empleo. Tenemos más de 10.700 empleados a nivel global. Queremos que Barranquilla sea la capital mundial de la ventana. No queremos salir en la lista de los más ricos, queremos salir en la lista de los más sabrosos”, sentenció en Pulzo.