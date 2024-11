Para ese entonces, el santandereano —que ya decidió quién quedará a cargo de la marca Mario Hernández cuando él se retire— tenía siete años y se fue a vivir junto a su familia a una casa grande en Las Cruces, popular barrio del centro de la capital, contó en la revista Bocas.

Cuando tenía 10 años, el papá del ahora empresario murió, por lo que él asumió el rol del hombre de la casa, pues además era el mayor de cuatro hermanos.

“[…] A los 14 ya trabajaba como mensajero para ayudar en mi casa. Recuerdo que también vendía tamales que hacía mamá y cuando no me levantaba a trabajar, ella me daba juete, me echaba un baldado de agua fría. Fue una gran mujer, impresionante, y murió a los 97 años, en el 2014″, declaró.

La casa de Hernández estaba ubicada exactamente en la la calle cuarta con carrera novena, sector que es estrato dos, pero que cuenta con una historia muy rica de Bogotá.

Qué trabajos tuvo Mario Hernández en Colombia

Pese a que tuvo que crecer de golpe por la falta de su padre, eso le sirvió al santandereano para trabajar con dedicación y a los 21 años ya era independiente, dijo en la entrevista.

“Vendí zapatos; tuve una inmobiliaria que abrimos con Rafael Mayorga y se llamaba Hernández & Mayorga Limitada”, contó. Después compró un almacén de cuero, que convirtió en la fábrica Marroquinería, y que fue el principio de su próspero negocio.

“[…] En 1978, 1979, lo que se vendía eran esos maletines de cuero que hoy en día ya nadie usa, por lo que año a año hemos venido evolucionando para tener un producto que compita con las marcas europeas. Yo creo que somos los únicos, desde Canadá hasta Chile, que estamos haciendo lo que hacemos en Mario Hernández y eso es gracias a nuestra gente, artesanos que hemos formado y que llevan con nosotros 10, 20, 30 años”, agregó.

Actualmente, Mario Hernández es una marca de lujo en Colombia muy querida por sus empleados, pues ofrece varios beneficios para ellos. Su bondad se debe a todo los momentos duros vivió en su infancia.