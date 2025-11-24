La tormentosa relación de Millonarios con el jugador Néyser Villarreal llegó a su fin, pues después de varias semanas en las que el equipo estuvo esperando al futbolista y este nunca llegó, este lunes 24 de noviembre por fin se informó que el delantero ya no hace parte de la institución.

Fue por medio de un mensaje publicado en las redes sociales que Millonarios informó que el futbolista fue desvinculado de forma prematura, justo antes de que se fuera a Cruzeiro de Brasil como jugador libre.

Este fue el mensaje:

▶️ Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal. — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 24, 2025

Ahora, es importante aclarar que no le quedaban muchos días de contrato al jugador, pues este finalizaba al terminar noviembre y en sus planes estaba irse a Cruzeiro desde los primeros días de diciembre.

Sin embargo, el equipo quería dejar constancia que no estaba de acuerdo con el actuar del futbolista y por eso se lo terminaron días antes, lo que significa que desde ya es futbolista libre. Lo que se pretende es que aterrice en Belo Horizonte pronto para comenzar su adaptación con el equipo brasileño que, dijo, está abierto a venderlo si llega una buena oferta.

En su tiempo con Millonarios, Villarreal jugó 26 partidos, no anotó ningún gol y solo aportó tres asistencias, principalmente en el primer semestre que fue cuando tuvo más tiempo.

Cómo fue la relación de Néyser Villarreal con Millonarios

Y es que esta relación igual venía bien fracturada, pues el jugador fue tenido en cuenta apenas cuando destacó en el Sudamericano Sub-20 a inicios de este año. Desde entonces se hizo todo el trabajo para renovarlo, pero este no aceptó bajo ninguna condición.

Sin embargo, el técnico David González le dio unos minutos y aunque no marcó goles, sí fue importante en la zona ofensiva del club, especialmente cuando se presentó la lesión de Falcao, Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Igual, la actitud del jugador fue siempre reprochable. Después de eso se puso la camiseta del América de Cali, le dedicó historias a Atlético Nacional y luego del Mundial no volvió a aparecer por Bogotá, por más de que todavía tenía contrato vigente.

