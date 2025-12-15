Mientras que una figura de Selección Colombia protagonizó un gesto inesperado, otro de los jugadores acabó en la mira de una punzante opinión por parte de Carlos Antonio Vélez.

El periodista aseguró que el argentino Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, le “entregó el equipo” a Rodríguez, lo que ha incomodado a muchos de sus compañeros, pero luego expresó su inconformidad por la convocatoria del jugador con el equipo de cara al Mundial de 2026 a pesar de su poca regularidad.

Precisamente, para justificar su actitud tajante frente a la presencia del volante cucuteño de 34 años en el seleccionado nacional, dejó claro la postura que tomaría frente a los resultados que eventualmente se den.

“Si sale bien, maravilloso y les justificará todo eso. Pero si no, jódanse”, reiteró, al comparar al volante con su compatriota Jorge Carrascal, que vive un gran momento con Flamengo como campeón de Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Intercontinental (ante Cruz Azul) y Copa Challenger (ante Pyramids de Egipto).

Todo esto surgió luego de que la opción de James Rodríguez en Pumas de México se cayó, con lo que por ahora sigue en vilo cuál es la situación para el jugador de Selección Colombia.

¿En qué equipo jugará James Rodríguez la próxima temporada?

Hasta ahora no hay un equipo confirmado oficialmente donde jugará James Rodríguez en la próxima temporada de 2026, a pocos meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista colombiano terminó su contrato con el Club León de México en diciembre de 2025 y no renovó con ese club, por lo que quedará como agente libre a partir de enero de 2026. Esto significa que podrá negociar con cualquier equipo sin que exista una transferencia formal.

Rodríguez ha declarado que sigue entrenando para mantenerse en forma de cara al Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Colombia, y ha dicho que irá “donde pueda ser feliz y jugar”, aunque aún no ha decidido su próximo destino ni el país en el que continuará su carrera.

A pesar de que le abre múltiples posibilidades en el mercado internacional para la próxima temporada y ha causado interés de varios clubes, no hay anuncio oficial de contrato con ningún equipo hasta el momento.

Entre los clubes mencionados por medios deportivos y fuentes de mercado hay interés de equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC, que han mostrado seguimiento a la situación del colombiano, aunque algunas negociaciones, como la de Orlando City, habrían sido descartadas según ciertos reportes.

Asimismo, también han surgido rumores de interés en clubes de México, Brasil y otras ligas, pero ninguno ha confirmado un fichaje concreto ni ha presentado una oferta oficial publicada por las partes implicadas.

¿Cuándo es el primer partido de Colombia en el Mundial de 2026?

El primer partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa en 2026 está programado para el miércoles 17 de junio de 2026. Este encuentro marcará el debut del equipo nacional en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que Colombia está ubicada en el Grupo K de la fase inicial.

El rival de la selección en este importante inicio será el equipo de Uzbekistán. Aunque se considera un debut contra un equipo que, en el papel, podría parecer menos fuerte que otros cabezas de serie, el partido representa un desafío crucial para sumar los primeros tres puntos y encaminar la clasificación a las rondas de eliminación directa.

El escenario elegido para este primer enfrentamiento es el histórico Estadio Azteca en Ciudad de México, un lugar con una gran tradición futbolística y que será sede de tres Copas del Mundo.

El horario oficial de inicio del partido está fijado para las 9:00 de la noche (21:00), hora de Colombia, lo que permitirá a los aficionados seguir el encuentro en horario estelar.

