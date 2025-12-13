Christian Daes, empresario barranquillero y uno de los hinchas más reconocidos del Junior, volvió a dejar claro que el equipo rojiblanco no es solo fútbol, sino un factor que influye directamente en su día a día. En una reflexión sincera hecha a El Tiempo, explicó que los resultados del club afectan su ánimo, su tranquilidad y hasta la manera en que enfrenta decisiones cotidianas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Junior apaleó al Tolima y ‘tiburones’ comieron lechona con un 3-0 en el juego de ida)

“El Junior es el estado emocional. Es la razón por la cual tú te levantas un día sintiéndote normal o sintiéndote amargado”, dijo Daes al diario, dejando claro que el rendimiento del equipo se refleja en su estado de ánimo personal.

Christian Daes y el impacto del Junior en sus decisiones

El empresario fue más allá y explicó que cuando Junior gana, su disposición cambia por completo. “El Junior es el estado de salud mental. El día que Junior gana yo estoy más tranquilo, estoy más presto a hacer más cosas que no haría en un día cuando Junior perdió”, afirmó.

Lee También

Incluso, contó que ese buen ánimo puede influir en decisiones importantes. “Si alguien me viene a pedir algo que está necesitando, y yo tengo dudas, ese día se le aprueba porque vine de buenas pulgas”, confesó entre risas, mostrando hasta qué punto el equipo incide en su forma de actuar.

Junior vive un gran momento y falta la vuelta de la final

Las palabras de Daes toman relevancia en un momento clave para el Junior de Barranquilla, que viene de una contundente victoria 3-0 en la ida de la final de la Liga BetPlay. Sus empleados se frotan las manos y esperan al lunes para guiñar el ojo a su jefe.

(Vea también: “No compro esclavos”: Christian Daes desveló parte del éxito de Tecnoglass e hizo reflexión)

Ahora, el cuadro rojiblanco se prepara para disputar el partido de vuelta, donde buscará cerrar la serie y levantar una nueva estrella, un resultado que, sin duda, volvería a poner “de buenas pulgas” a más de un hincha en la capital del Atlántico.

* Pulzo.com se escribe con Z