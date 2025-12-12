En medio de las predicciones del fútbol, la convocatoria de Achraf Hakimi con Marruecos para la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 se convierte en un alivio para Luis Díaz, señalado duramente por causarle la lesión en el partido con Bayern Múnich ante PSG.

A pesar de la lesión, la selección marroquí lo incluyó en su convocatoria para el torneo, con la esperanza de que su proceso de recuperación lo tenga listo para el inicio del torneo.

“Esperamos que él [Hakimi] esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras”, aseguró el seleccionador Walid Regragui, lo que le da un respiro a los fanáticos.

En esa misma línea, marca un giro para Díaz después de los fuertes ataques que recibió por el tema, además de que le abre camino para un regreso más tranquilo con Bayern en Champions, después de que le redujeron la sanción a dos partidos.

La Copa Africana de Naciones 2025 (AFCON 2025), el torneo bienal más importante del fútbol de selecciones de África organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se jugará desde el 21 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026, con Marruecos como país anfitrión.

El partido inaugural está programado para el 21 de diciembre de 2025, y la final será el 18 de enero de 2026, ambos días en los que se decidirá el campeón de esta edición número 35 del certamen.

¿Cuánto fue la sanción para Luis Díaz por lesión de Hakimi?

Después de la entrada violenta que dejó a Achraf Hakimi lesionado y fuera del partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League el 4 de noviembre de 2025, Luis Díaz fue expulsado con tarjeta roja directa por “juego brusco grave”. Esa expulsión activó automáticamente una sanción disciplinaria por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

Inicialmente, el comité disciplinario de la UEFA sancionó a Díaz con una suspensión de tres partidos en la Champions League como castigo por su entrada peligrosa sobre el lateral del PSG.

Esa decisión implicaba que el colombiano se perdería enfrentamientos clave de la fase de grupos de la competición continental, incluyendo el partido ante el Arsenal y otros compromisos posteriores en diciembre y enero.

Sin embargo, tras presentar un recurso formal de apelación, el Bayern Múnich logró que la UEFA reconsiderara la sanción. El 5 de diciembre de 2025, la Comisión de Apelación de la UEFA decidió reducir la sanción a dos partidos en lugar de los tres inicialmente impuestos. Con esta modificación, Díaz cumplió parte de su suspensión y quedó disponible antes de tiempo para enfrentar otros compromisos de fase de grupos.

La reducción fue anunciada oficialmente mediante un comunicado de la UEFA, aunque no se dieron detalles precisos sobre los motivos que llevaron a disminuir la sanción.

La decisión refleja que, tras estudiar los argumentos del club bávaro, el organismo consideró que un castigo de dos partidos era adecuado para la falta considerada de “juego brusco grave”.

¿Cuál fue la lesión de Achraf Hakimi con PSG?

Achraf Hakimi sufrió una lesión importante en el tobillo izquierdo mientras jugaba con el Paris Saint-Germain (PSG) durante un partido de la UEFA Champions League contra el Bayern Múnich en noviembre de 2025.

El defensor marroquí salió del campo llorando después de una entrada fuerte y peligrosa por parte de Luis Díaz, la cual fue castigada con tarjeta roja en ese encuentro.

Los exámenes médicos posteriores revelaron que la lesión de Hakimi no fue una fractura, pero sí un esguince severo en el tobillo izquierdo con afectación de los ligamentos, lo que representa un daño serio que obligó al club a confirmarle varias semanas de inactividad.

El PSG emitió un comunicado en el que señaló que este esguince dejaría a Hakimi fuera de las canchas durante varias semanas mientras se recupera y sigue un proceso de rehabilitación.

Las estimaciones médicas señalaban que la baja podría extenderse entre cuatro y seis semanas, aunque algunos informes mencionaron hasta seis o más semanas sin jugar debido a la gravedad del esguince.

Aunque no se reportó una fractura ni fue necesaria una intervención quirúrgica, el daño ligamentario implica que debe permanecer en reposo y bajo tratamiento para evitar complicaciones.

Este percance no solo afectó al PSG en la Liga de Campeones y en la Ligue 1, sino que también causó preocupación en la selección de Marruecos, ya que Hakimi es capitán y pieza clave del equipo.

