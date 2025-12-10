La temporada de Luis Díaz sigue siendo muy buena, pues con el Bayern Múnich ya ha marcado en todos los torneos en los que ha participado y su influencia en el juego es cada vez mayor gracias a la presión que ejerce y cómo desarrolla las ideas cuando tiene el balón.

De hecho, el pasado ocho de noviembre el colombiano estuvo en la boca de todos los seguidores del fútbol, ya que en el compromiso contra Unión Berlín el jugador rescató un balón sobre el área, enganchó y remató casi sin ángulo para, en ese momento, marcar el empate parcial.

Este fue el gol del jugador de la Selección Colombia:

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Y es que tan bueno fue ese gol que la Bundesliga lo destacó como el mejor gol de todo noviembre, pues fue elegido por los aficionados y eso hizo que el colombiano se llene de orgullo.

“Diez goles competían por el galardón más importante de noviembre. Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado“, escribió la Bundesliga en su página web.

Y agregó: “No debería ser posible marcar desde ese ángulo, ¡pero Luis Díaz lo consiguió! El sábado por la tarde, la estrella del Bayern causó sensación con su golazo contra el Unión Berlín. La probabilidad de marcar desde esa posición era ínfima. Para ser precisos, ¡el valor de xGoals fue de tan solo 0,03! Díaz hizo posible lo aparentemente imposible y desató una tormenta de júbilo en el FC Bayern”.

Ahora, esta noticia llega en medio de un panorama muy complicado con su anterior equipo, el Liverpool, que no encuentra la manera de luchar por el liderato de la Premier League y en los últimos días se protagonizó un fuerte cruce entre Mohamed Salah y el técnico Arne Slot, que tiene a los hinchas bastante divididos.

Lo cierto es que Díaz tomó una gran decisión al irse a Alemania, ya que allí ha destacado, ha logrado meterse en el corazón de los hinchas y ha sumado una importante cantidad de goles y asistencias.

