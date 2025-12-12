El fútbol colombiano enfrentará una baja relevante con la salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas de Millonarios FC. La figura del club bogotano se vinculará al Club Puebla de la Liga MX luego de cinco temporadas exigentes y exitosas en Colombia.

Desde su llegada al equipo azul en enero de 2020, Vargas mostró un rendimiento consistente: disputó más de 208 partidos oficiales, marcó 9 goles y entregó 7 asistencias, según diversas fuentes deportivas. Su aporte también fue decisivo para conquistar tres títulos: la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay 2023-I y la Superliga 2024.

El nuevo destino de Vargas es el Club Puebla, con un contrato inicial por un año y opción de extensión hasta 2027. El costarricense incluso debutó recientemente en un amistoso, dejando una impresión favorable en su nuevo equipo. Su partida se concretó mediante la rescisión de su contrato con Millonarios, lo que marcó el fin de un ciclo que los medios deportivos describen como una etapa emblemática.

La ausencia del jugador será notoria. Vargas destacó por su solidez defensiva, su compromiso y su papel en la Selección de Costa Rica, donde convirtió un gol en el Mundial de Qatar 2022. El club bogotano publicó un mensaje de despedida en redes sociales, agradeciendo su entrega y deseándole éxito en esta nueva etapa.

Nuestro defensor tico parte hacia el Club Puebla después de dejar huella en Millonarios. 🇨🇴🤝✈️🇲🇽 ¡Gracias por tu entrega, Juan Pa! ¡Pura vida y éxitos siempre! 🇨🇷🔵💫 @_juanpavargas ▶️ https://t.co/igBMhVeEoR pic.twitter.com/c5ty8YKx0U — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 12, 2025

¿Qué jugadores salen de Millonarios para el 2026?

La salida del futbolista obliga a Millonarios a redefinir su línea defensiva y ajustar su estrategia para los torneos de la próxima temporada, incluida la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

Ya que es la sexta baja confirmada para la próxima temporada. A su salida se suman Neyser Villarreal, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Bruno Savio y Juan José Ramírez (cedido a Llaneros). Esta reconfiguración obliga al club a ajustar su estructura deportiva para el nuevo ciclo competitivo.

