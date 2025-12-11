El fútbol colombiano recibirá a uno de los equipos más mediáticos del mundo en un duelo que ya provoca expectativa. Inter Miami y Atlético Nacional disputarán un partido amistoso el próximo 31 de enero, en un encuentro que representa una oportunidad única para los hinchas colombianos de ver de cerca al club estadounidense, reciente campeón de la MLS.

El anuncio del partido llegó acompañado de detalles clave sobre la organización, entre ellos el manejo de la boletería y sus precios. Las tarifas muestran una amplia variación según la ubicación en el estadio, permitiendo que los hinchas elijan la experiencia que mejor se ajuste a su presupuesto.

Estos serán los valores:

Tribuna Norte: 400.000 pesos.

Tribuna Sur: 400.000 pesos.

Tribuna Oriental: 800.000 pesos.

Tribuna Occidental: 2’000.000 pesos.

Las diferencias responden, como es habitual, a la visibilidad del campo, cercanía a la cancha y facilidades adicionales que pueden tener algunos sectores. Con estos precios, el evento se perfila como uno de los más costosos del calendario para los seguidores del fútbol en Colombia.

El partido de la historia,el amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional se disputará el 31 de enero en el Atanasio Girardot,la boleteria será vendida a través de https://t.co/c6yMhi6SEN Norte y Sur:400.000

Oriental General:800.000

Occidental General: 2.000.000 pic.twitter.com/V5WOyFYI86 — Tribu Verdolaga (@TribuVerdolaga) December 11, 2025

¿Dónde se podrán comprar las boletas del partido?

La boletería estará disponible exclusivamente a través del portal tribunaverde.com, plataforma autorizada para la distribución formal de boletas del evento. Esto quiere decir que no habrá puntos físicos ni otros portales digitales habilitados, lo que busca evitar fraude, sobrecostos o estafas asociadas a la reventa ilegal.

Los aficionados deberán ingresar al sitio web en las fechas habilitadas según su tipo de tarjeta Bancolombia, pues la preventa será escalonada.

Fechas de preventa para el amistoso entre Nacional e Inter Miami

La venta anticipada de boletas iniciará el viernes 12 de diciembre, y estará organizada en diferentes horarios para clientes del banco aliado:

9:00 a.m.: titulares de Tarjeta Visa Infinite y LifeMiles Bancolombia

2:00 p.m.: titulares de Tarjeta Visa Bancolombia

Este esquema de preventa permitirá que cierto grupo de hinchas tenga la posibilidad de asegurar su entrada antes de que se habilite la venta general, cuyo anuncio se espera una vez finalicen estas etapas exclusivas.

Los organizadores no informaron todavía cuántas boletas estarán disponibles, pero se anticipa una alta demanda debido al atractivo del rival.

El duelo entre Inter Miami y Atlético Nacional no solo será un espectáculo deportivo, sino también un evento de entretenimiento con impacto mediático.

La presencia del equipo estadounidense, sumada al reconocimiento histórico del club colombiano, crea un escenario ideal para atraer a familias, seguidores del fútbol internacional y fanáticos del club verdolaga que desean ver a su equipo frente a un rival distinto al habitual del calendario local.

